Karlar Ülkesi 2 ne zaman vizyona girecek? İşte Karlar Ülkesi 2 vizyon tarihi

Çocuklar tarafından çok sevilen Karlar Ülkesi animasyon filminin ikincisi geliyor. Walt Disney Animation Studios tarafından hazırlanan Amerikan animasyonlu bir müzikal fantastik film olan Karlar Ülkesi 2 heyecanla bekleniyor. Karlar Ülkesi 2 ne zaman vizyona girecek? Karlar Ülkesi 2 vizyon tarihi merak ediliyor. Karlar Ülkesi 2 ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

KARLAR ÜLKESİ 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Karlar Ülkesi 2, 20 Kasım Çarşamba günü vizyına girecek.

KARLAR ÜLKESİ 2 KONUSU NEDİR?

Karlar Ülkesi 2, Arendelle’in kapılarının çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in maceralarını konu ediyor. Elsa neden büyülü güçlerle doğdu? Bu sorunun cevabının peşine düşen Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ve bir o kadar da olağanüstü bir yolculuğa çıkar.

KARLAR ÜLKESİ 2 DUBLAJ OYUNCULARI

Elsa: Idina Menzel,

Anna: Kristen Bell,

Olaf: Josh Gad

Kristoff: Jonathan Groff

Iduna: Evan Rachel Wood

Yelana: Martha Plimpton

Honeymaren: Racgel Matthews