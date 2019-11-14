Karlar Ülkesi 2 ne zaman vizyona girecek? İşte Karlar Ülkesi 2 vizyon tarihi
Karlar Ülkesi 2 ne zaman vizyona girecek? Karlar Ülkesi 2 vizyon tarihi merak ediliyor. Çocuklar tarafından çok sevilen Karlar Ülkesi animasyon filminin ikincisi geliyor. Walt Disney Animation Studios tarafından hazırlanan Amerikan animasyonlu bir müzikal fantastik film olan Karlar Ülkesi 2 heyecanla bekleniyor. Karlar Ülkesi 2 ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor..
Çocuklar tarafından çok sevilen Karlar Ülkesi animasyon filminin ikincisi geliyor. Walt Disney Animation Studios tarafından hazırlanan Amerikan animasyonlu bir müzikal fantastik film olan Karlar Ülkesi 2 heyecanla bekleniyor. Karlar Ülkesi 2 ne zaman vizyona girecek? Karlar Ülkesi 2 vizyon tarihi merak ediliyor. Karlar Ülkesi 2 ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.
KARLAR ÜLKESİ 2 FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.
KARLAR ÜLKESİ 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Karlar Ülkesi 2, 20 Kasım Çarşamba günü vizyına girecek.
KARLAR ÜLKESİ 2 KONUSU NEDİR?
Karlar Ülkesi 2, Arendelle’in kapılarının çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in maceralarını konu ediyor. Elsa neden büyülü güçlerle doğdu? Bu sorunun cevabının peşine düşen Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ve bir o kadar da olağanüstü bir yolculuğa çıkar.
KARLAR ÜLKESİ 2 DUBLAJ OYUNCULARI
Elsa: Idina Menzel,
Anna: Kristen Bell,
Olaf: Josh Gad
Kristoff: Jonathan Groff
Iduna: Evan Rachel Wood
Yelana: Martha Plimpton
Honeymaren: Racgel Matthews
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