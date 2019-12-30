Kargolar 31 Aralık'ta dağıtım yapıyor mu? Kargolar yılbaşında açık mı?
1 Ocak 2020 yılbaşı yaklaşıyor. Kargo gönderecekler ve kargo bekleyenler yeni yılın yaklaşması ile dağıtımların yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Kargolar 31 Aralık'ta dağıtım yapıyor mu? Kargolar yılbaşında açık mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kargo firmaları 1 Ocak'ta tatil olabiliyor. Kimi kargo firmaları kısmi olarak hizmet de verebiliyor. Kargoların 31 Aralık'ta açık olup olmadığı ile ilgili bilgiler haberimizde..
Kargolar 31 Aralık'ta dağıtım yapıyor mu? Kargolar yılbaşında açık mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kargo işlemi olan vatandaşlar yılbaşında ve yılbaşı arifesinde kargoların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. 1 Ocak Çarşamba günü ise resmi tatil olarak belirlendi. Tatil günleri ile ilgili kargo şirketleri çalışma saatleri ile ilgili açıklama yapılabiliyor. Kargoların çalışma saatleri haberimizde..
KARGOLAR 31 ARALIK'TA ÇALIŞIYOR MU?
Kargolar 31 Aralık resmi tatil olmadığı için normal çalışma saatleri arasında hizmet verecek.
KARGOLAR YILBAŞINDA AÇIK MI?
Özel kargo firmalarının kural olarak yılbaşında tatil yapması bekleniyor. Ancak bazı kargo firmalarının şirket politikaları gereği yılbaşında kısmi hizmet verebilme ihtimali var.
YURTİÇİ KARGODAN AÇIKLAMA
31 Aralık Salı günü şubeler normal çalışma saatlerinde hizmet verecerktir.
1 Ocak Çarşamba günü ise tüm şube ve acentele kapalı olup, 2 Ocak Perşembe günü normal işleyişine devam edecektir.
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