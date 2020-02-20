Kardeşe 'Neden ablanı korudun' cezası: 1000 TL

Eskişehir’de 3 Mart 2019’da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Yalçın Özalpay, kendisine karşı boşanma davası açan Ayşe Tuba Arslan’ın evine giderek, “Seni öldüreceğim, seni sürüm sürüm süründüreceğim” diyerek tehdit ve hakaretlerde bulundu. Özalpay’ın evinin önünden ayrılmaması üzerine Ayşe Tuba, kardeşi Timuçin Arslan’dan yardım istedi. Eve gelen kardeş, Özalpay ile kavga etti. Ayşe Tuba ikisini ayırmaya çalıştı. Birbirlerinden şikâyetçi oldular. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Ayşe Tuba’nın, Özalpay’ın kendisine tehdit ve hakarette bulunduğuna dair iddiasına takipsizlik kararı verdi. Ancak savcılık, hem Ayşe Tuba hem de Özalpay hakkında ‘eşe karşı kasten yaralama’ suçundan dava açtı.

Ayrıca Timuçin ve Özalpay hakkında karşılıklı olarak yaralama suçundan başka bir dava açtı. İki dosya daha sonra birleştirildi. Davanın karar duruşması önceki gün yapıldı.

Özalpay savunmasında “20 kere şiddet uyguladığım iddiasını kabul etmiyorum, beni şikâyet ederek tahrik ettiler. Beni hapse attırıp çocuklarımı perişan ettirmek istediler. Kötü bir insan olsam, çocuklar neden benimle kalmak istesin” dedi.

SUÇU BASİT YARALAMA

Mahkeme Ayşe Tuba’nın 24 Kasım 2019’da öldüğü gerekçesiyle, hakkındaki davanın düşürülmesine karar verirken, Timuçin’i ise basit yaralama suçundan 1000 TL para cezasına çarptırdı. Özalpay’a Ayşe Tuba’ya yönelik basit yaralama suçundan 12 ay hapis cezası, Timuçin’e yönelik eylem nedeniyle de 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Özalpay’a indirim yapmadı. Arslan ailesinin avukatlarından Pınar Çelik Arpacı, “Belki Timuçin, o gün Ayşe Tuba’yı korumasa cinayet işlenecekti. Karara itiraz ettik” dedi.

SATIRLA ÖLDÜRMÜŞTÜ!

Eşinin tehditleri nedeniyle 23 kez savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkan Ayşe Tuba Arslan, eski eşi Yalçın Özalpay’ın satırlı saldırısı sonucu öldürülmüştü. Cinayetten sonra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Yalçın Özalpay hakkında, ‘tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Davanın ilk duruşması



21 Şubat tarihinde görülecek.

(Hürriyet)