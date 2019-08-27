Kardeş Çocukları yeni sezon ne zaman başlıyor? Kardeş Çocukları konusu nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. 26 Mayıs Pazar günü yayınlanan 17. bölümü ile sezon finali yapan Kardeş Çocukları dizisinin ne zaman başlayacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Ocak'ta Star Tv ekranlarında başlayan Kardeş Çocukları, izleyicileri tarafından tam not aldı. Dizi hayranları sabırsızlıkla beklediği yeni sezon ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Kardeş Çocukları yeni sezon tarihi ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

Başrollerde Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor. Yapımcılığı Faruk Turgut'un yaptığı Kardeş Çocukları dizisinin senaryosunu ise Sırma Yanık yazıyor.

KARDEŞ ÇOCUKLARI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kardeş Çocukları dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, dizinin yeni sezonunun Eylül ayında yayınlanacağını açıkladı. Ancak net bir tarih verilmedi. Dizinin yeni sezonuna ait fragman da henüz yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Hayat İdil’in odasına girip kurcalamaya başlarken babaannesinin ansızın gelişi onu odaya hapsediyor. Rezzan eve erken geliyor çünkü Yıldırım torunu ile beraber eve geldiklerini söylüyor. Bu sırada Hayat’ın odasında notları bulan Ümran, Hayat’ın Yıldırım’ın evine gittiğini anlıyor ve o da oraya gidiyor. Ümran’ı kapıda Rezzan karşılıyor. Rezzan, Ümran’ın yeğenini görmeye geldiğini zannediyor. Ümran yaşananları hayretle izlerken Yıldırım yanında oğlu sandığı Savaş ile geliyor. Yıldırım, Savaş’ı oğlu olarak tanıtıyor. Ümran, Savaş’ı hayretle karşılıyor ve Umay’ın oyunu olduğunu hemen anlıyor. Umay Yıldırım’ın gerçekleri öğrenmesini artık daha çok istiyor

Reşat, Umay’ı arayarak hakkını ona vereceğini söylüyor ve şirkete çağırıyor. Reşat elindeki silahla ne yapacağı belli olmaz halde şirkete gidiyor. Tüm çalışanları da dışarı çıkarıyor. Umay geldiğinde şirketin boş oluşunu Reşat’ın hezimetini görmelerini istememesi olarak yorumluyor. İkili karşılaşıyorlar. Reşat hala çok sakin ve patron koltuğunu göstererek Umay’ı buyur ediyor. Umay zafer kazandığını zannederken Reşat’ın Umay’a olan öfkesi gözlerini kör ediyor.

Ümran Umay’a gidip Savaş’tan söz ederek hesap soruyor. Umay, Savaş’ı tutanının o olduğunu söylemek zorunda kalıyor. Ümran Umay’a Yıldırım’ı kandırmasına izin vermeyeceğini söylüyor. İki kardeş arasında büyük çekişme bir kez daha başlıyor. Bu sırada Savaş, Hayat ile tanışıyor. Hayat, Savaş’a ‘kimsin sen’ diyor ve Savaş’ın Yıldırım’ın oğlu olduğunu öğreniyor. Umay bu iki gencin tanışmasını hiç istemezken şimdi planı suya düşüyor. Ama Ümran’ı zapt etmek için de yeni bir plan yapıyor. Ancak bu sefer tahmin edemediği bir konu var o da Ümran’ın da bir plan yaptığı. Ümran, Yıldırım’a mektup yazarak Hayat’a veda ediyor. Mektubunda bu itirafın ona anneliğini kaybettirdiğini söylüyor. Eşyalarını toplayan Ümran elinde valizi ile önce Hayat’a sonra Yıldırım’a veda ediyor. Yıldırım daha ne olduğunu anlamadan silahlar konuşuyor. Bir arabadan üzerlerine ateş açılıyor. Yıldırım, Savaş’ı korumak için kurşunların hedefi oluyor.

Reşat artık Umay’a tahammül edemiyor. Sağlıklı düşünemez hale gelen Reşat’ın gözünü kan bürüyor. Artık duygularını saklayamayan Reşat, Umay’ı acı sonu ile yüzleştiriyor. Umay yerde gözleri açık boşluğa bakarken Reşat polisi arayarak karısını öldürdüğünü söylüyor.