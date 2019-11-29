Karayılan'dan suikast talimatı!

  • Bist 100
    107251
  • Dolar
    5,7550
  • Euro
    6,3374
  • Altın
    270,2640
İstanbul
7 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Turizm payının ödenmesi için son 4 gün Turizm payının ödenmesi için son 4 gün
Türkiye 10 ayda 40 milyondan fazla turisti ağırladı Türkiye 10 ayda 40 milyondan fazla turisti ağırladı
Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç
Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren öğrencisine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren öğrencisine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Efsane Cuma’da nelere dikkat etmek gerekir? Efsane Cuma’da nelere dikkat etmek gerekir?
Yağmur Tanrısevsin hafızasını mı sildirecek? Yağmur Tanrısevsin kaç yaşında? Yağmur Tanrısevsin hafızasını mı sildirecek? Yağmur Tanrısevsin kaç yaşında?
Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu
Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu
Yaşlı kadının bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı...Yoldan geçerken gördüğü bayrağı böyle öptü Yaşlı kadının bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı...Yoldan geçerken gördüğü bayrağı böyle öptü
Yaşlı kadının bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı Yaşlı kadının bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı
Masterchef Türkiye'de bugün kim elendi? Masterchef uskumru dolması tarifi nasıl? Masterchef Türkiye'de bugün kim elendi? Masterchef uskumru dolması tarifi nasıl?
Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi
Safiye Soyman'dan servet değerinde hediye! Safiye Soyman'dan servet değerinde hediye!
Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi
Japon milletvekillerinden deprem tatbikatı Japon milletvekillerinden deprem tatbikatı
İrem Derici'den garip itiraflar... İrem Derici'den garip itiraflar...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2018’de Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 arttı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2018’de Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 arttı
Merkez Bankası: Faiz oranları belirgin geriledi Merkez Bankası: Faiz oranları belirgin geriledi
Müslüman İlhan Omar'ın rakibi: Vatana ihanetten yargılanmalı ve asılmalı Müslüman İlhan Omar'ın rakibi: Vatana ihanetten yargılanmalı ve asılmalı
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Amsterdam'da ışık sanat festivali Amsterdam'da ışık sanat festivali
İdil Biret Bursa'da müzikseverlerle buluştu İdil Biret Bursa'da müzikseverlerle buluştu
TRT World Citizen Ödülleri sahiplerini buldu TRT World Citizen Ödülleri sahiplerini buldu
Ünlü yatırımcı Mobius'tan tavsiye: Türk Lirası ucuz, satın alın Ünlü yatırımcı Mobius'tan tavsiye: Türk Lirası ucuz, satın alın

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Kasım 2019 Cuma 08:35:59 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 09:32:16

Karayılan'dan suikast talimatı!

Bombalı saldırı talimatının emoji’ şifresiyle geldiğini ifşa eden Suriyeli Miray H., PKK elebaşı Murat Karayılan’ın örgüt üyelerine üst düzey bürokratlara ve siyasetçilere hediye paketi şeklinde hazırlanmış bomba düzenekleri gönderilerek eylem yapılması yönünde emirler verdiğini anlattı.

Adana’da terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Suriyeli kadın terörist, ifadesinde terör örgütü elebaşı Murat Karayılan’ın ‘DEAŞ ile işbirliği yapılması’ yönünde örgüt mensuplarına talimat verdiğini anlattı. Polisin temmuz ayında yakalamasının ardından hakkında ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Suriye uyruklu Miray H. (20) ile ilgili iddianamede yeni detaylara ulaşıldı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, YPG/PKK’nin şifreli haberleşme için WhatsApp üzerinden özel ‘emoji’ şifreleri oluşturduğunu itiraf eden Suriyeli kadın terörist, PKK ile DEAŞ’ın işbirliği konusunda aldıkları talimatı anlattı.

AÇIK-KAPALI ‘YOĞUNLAŞMA’

Miray H. ifadesinde örgüt içinde suikast ve sabotaj eğitimleri aldığını ve 2019 yılında YPS (PKK yapılanması) içinde görevlendirildiğini söyledi. Örgütün eğitimlerine katıldığını belirten terörist Miray H, “Yoğunlaşma eğitimlerinde bize çukur ve barikat olaylarında teröristlerin tuttuğu günlükler okutuluyordu. YPG/PKK eylem yaptıracağı militanı ideolojik eğitimini başarıyla tamamlamış, metropol yaşamına çabuk uyum sağlayan, güzel Türkçe konuşan, hızlıca karar verebilen soğukkanlı kişiler arasından dikkatlice seçiyordu. Yoğunlaşma eğitimleri açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Kapalı eğitim 6 ay sürer ve tamamen gizli yürütülürdü” ifadelerini kullandı.

ELEBAŞI TOPLANTIYA GELDİ

YPG içinde istihbarat amacıyla kurulan ‘NLP’ adlı birimin tek hedefinin Türkiye olduğunu kaydeden Miray H., “NLP adlı istihbarat birimi, DEAŞ terör örgütünün içine milisler göndererek eylem yaptırır. DEAŞ’lı gibi görünen örgüt mensupları, eylemlerini Türkiye’ye karşı yaparak hedef şaşırtmaya çalışır” beyanında bulundu. Miray H., sabotaj eğitimi aldığı sürede kendisiyle bazı örgüt mensuplarının 25 Ocak ve 16 Mayıs’ta yapılan iki toplantıya katıldığını, bunlardan ilkine terörist Karayılan’ın da geldiğini, ikincisinde ise mektubunun okunarak yakıldığını ileri sürdü. Örgütün yeni stratejilerinden birinin ‘DEAŞ ile eylem düzenlemek’ olduğuna işaret eden Miray H., şunları söyledi:

MEKTUP OKUNUP YAKILDI

“PKK/YPG olarak DEAŞ’ın yapacağı eylemlere gerek mühimmat, gerek milis-işbirlikçi olmak üzere destek verilmesi gerektiği ‘Cemal’ kod adlı Murat Karayılan tarafından yazılan ve bize okunan mektubun içeriğinde geçmiştir. Mektupta ayrıca 8 örgüt mensubu olarak gönderileceğimiz illerde saldırı gerçekleştirmememiz durumunda deşifre olmamış diğer örgüt mensuplarının saldırılarda bulunması talimatı vardı. Toplantılarda her fırsatta ‘talimat beklemeden eylem yapın’ diyorlardı.

SİYASİLERE SUİKAST TALİMATI

Ayrıca üst düzey bürokratlara ve siyasetçilere hediye paketi şeklinde hazırlanmış bomba düzenekleri gönderilerek eylem yapılması yönünde emirler de verildi.”

Tüm teçhizat Amerika’dan

PKK/YPG’nin tüm teçhizatının ABD tarafından karşılandığını, örgüt elebaşılarının güvenlik gerekçesiyle sürekli yer değiştirdiğini anlatan Miray H., Türkiye’ye kendisi gibi gönderilmiş bombacı saldırganların ise özellikle Suriyeliler arasından seçildiğini söyledi. Miray H. bundaki amacı şu şekilde açıkladı: “Bunun amacı, Suriyelilerin kamufle edilmesinin daha kolay olduğu ayrıca Türk vatandaşlarının Suriyelilere karşı kin ve nefret duygularının oluşmasını sağlayarak Türkiye’den çıkarılacak olanları örgütün yanına çekip Türk devletine karşı düşman etmekti.”

(Yenişafak)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ