"Kararlılığımızı test etmeyin"

Başkan Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen 'Malazgirt Zaferinin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda halka hitap etti. Suriye’de, Fırat’ın doğusundan Irak sınırına kadar olan hat boyunca güvenli bölge oluşturma çabalarında yavaş yavaş mesafe alındığını bildiren Erdoğan, “Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoymamıştır, alıkoyamayacaktır” dedi.

OYALAMAYA KALKIŞIRLARSA

Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı ile güvenlik güçlerinin de bu yolda çalışmaya devam ettiğini söyleyen Erdoğan, “Dokunulamaz, girilemez, çözülemez” olarak görülen sorunlar gibi Fırat’ın doğusundaki meselenin de milletin, ülkenin hassasiyetlerine uygun şekilde çözüleceğinin altını çizdi. Bu konuda da önceliklerinin diplomasi, diyalog, uzlaşma ve iş birliği olduğuna işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: “Şayet bu zeminde bir netice alabilirsek ne âlâ, böylesi herkes için daha kazançlı bir yol olur ama isteğimiz dışında bir yola zorlanır veya oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır. Kendi planlarımızı hayata geçiririz.

TERÖRİSTLERİ TEMİZLEYECEĞİZ

Şu anda SİHA’larımız, İHA’larımız ve helikopterlerimiz bölgeye girdi. Sınırlarımıza yakın yerlerdeki tahkimatlar imha ediliyor. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Hava ve kara unsurlarımızla sınırlarımızın ötesine geçtiğimizde, durumu çok daha yakından görme ve sürecin geleceğini belirleme imkanına kavuşacağız. Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizleme konusundaki kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum.”

PENÇE HAREKâTI’NIN AMACI

Erdoğan, İdlib tarafında da rejimin ihlallerinden kaynaklanan sıkıntılar olduğunu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile meseleyi istişare ettiklerini, yarın da Rusya’ya gideceğini dile getirdi. Bu sıkıntıları da kısa sürede ortadan kaldıracaklarını ifade eden Erdoğan, Irak tarafından da önemli adımlar attıklarını belirtti. “35 yıldır ülkemize yönelik saldırıların merkezi olarak kullanılan bölgeleri kalıcı şekilde güvenli hale getiriyoruz” ifadesini kullanan Erdoğan, Pençe harekatlarının, operasyonlarının sebebinin de bu olduğuna dikkati çekti.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Darbe girişimi sırasında, ülkeyi işgale yeltenen FETÖ’cü hainlerin, hayatları dahil her şeylerinden vazgeçen bir milleti ve onun temsilcilerini Malazgirt Ovası’nda olduğu gibi karşılarında bulduklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: “İşte aynı kadro bugün Malazgirt Ovası’nda. Burada, 15 Temmuz darbe girişimindeki dik duruşu başta olmak üzere ülkemizin menfaatine olan her konudaki samimi desteği için huzurlarınızda Sayın Bahçeli’ye ve heyetine teşekkürü şahsım, milletimi adına bir borç biliyorum. Aynı şekilde bu mücadele bizimle birlikte olan diğer partilerden ve toplumun her kesiminden kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Darbe gecesi bir araya gelen bu kadro ülkemize ve milletimize yönelik her tehdide, her saldırıya karşı tek bir yürek, tek bir beden hep birlikte yol yürümeye devam ediyoruz.”

KILIÇDAROĞLU SEN TÜKENMİŞSİN

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, “Türkiye’nin Ortadoğu’da ne işi var” sözlerini hatırlatan Başkan Erdoğan, “Bizlere ülkemizin güneyinden taciz atışları yapılacak, saldırılacak, ‘Bizim orada ne işimiz var?’ Sen bu işleri anlamıyorsun, anlamayacaksın. Biz oradayız, orada olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan ‘Atatürk’ün partisiyiz’ diyeceksin öbür taraftan Misakımilli nedir, bunu bilmeyeceksin” ifadelerini kullandı.

BİR YERE VARAMAZSIN

Erdoğan şunları söyledi: “Lafla ‘Biz Atatürk’ün partisiyiz’ demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin. Üç dört tane belediye almakla bir yere varılmaz. Dağda teröristin, denizde Rum’un, havada rakiplerimizin ve diğer tüm platformlarda karşımızda her kim varsa onun yanında yer alarak bu ülkenin partisi olunamaz.

ADI BAŞKA ŞEY OLUR

Türkiye terör örgütleriyle mücadele ederken siz, söyleminiz ve davranışınızla onların değirmenlerine su taşırsanız bunun adı başka bir şey olur. Bizler milletimizin menfaati için Türkiye-Suriye sınırı boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçalamak için var gücüyle çalışırken siz bu tuzağı kuranların arkasından giderseniz, bunun adı başka bir şey olur.”

BİZİ BÖLMELERİNE FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Malazgirt programının ardından Bitlis’in ahlat ilçesine giden Başkan Erdoğan, burada da kendisini bekleyen coşkulu bir topluluğa seslendi. Erdoğan, “Hiç kimsenin bizi bölmesine, birbirimize düşürmesine fırsat vermeyeceğiz. Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz. Ne Haçlı artıklarının, ne Bizans heveslilerinin, terör örgütlerinin bizimle hedeflerimiz arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Erdoğan konuşmasında geçtiğimiz günlerde Ahlat’taki incelemelerinin ardından dönerken, trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun’un sözlerine atıfta bulunarak şunları söyledi: “Haluk Dursun hoca Ahlat’ı görmeden tarihi anlayamazsınız derdi. O bir tarihçiydi. Hocaydı. Ve Allah da emanetini ondan bir Ahlat dönüşünde aldı. Bize Dicle’nin kuzularını çakallara yedirtmeme vazifesini miras bıraktı. Haluk Hoca biz de senin emanetine sahip çıkacağız; ne Dicle’nin ne de Fırat’ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız”

PUTİN’LE SURİYE GÖRÜŞMESİ BUGÜN

Başkan bugün günübirlik çalışma ziyareti için Rusya’ya gidecek. Ziyaret kapsamında Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelecek. Erdoğan ve Putin heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek.

HAVACILIK FUARINA KATILACAK

Erdoğan, alanında dünyanın önde gelen etkinliklerinden olan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nın açılışına da katılacak. Temaslar sırasında Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.