"Kararlılığımızı dünyaya gösterdik"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta, KKTC'de ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde düzenlenen görkemli törenlerle kutlandı. Devlet Başkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kuvvet komutanlarıyla diğer devlet erkanı eşlik etti.

Erdoğan Anıtkabir'den ayrılırken, vatandaşlar sev- gi göseterilerinde bulun- du, yoluna kırmızı karan- filler attı.

BÜYÜK HEYECANLA KUTLUYORUZ

Başkan Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Başkan Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: “Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyet'imizin 96'ncı yıldönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zatıalinizi ve İstiklal Harbi'mizin bütün kahramanlarını, vatanımız uğruna kan veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir, 7'den 70'e binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Anıtkabir, resmi törenin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine çiçekler bıraktı, Anıtkabir Müzesi'ni gezdi.

CİDDİ BAŞARILARA İMZA ATTIK

Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurtiçinde ve yurt- dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak, kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun.”

Kahramanlar, Milletin Evi’ndeki coşkuya ortak oldu

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde Cumhuriyet Bayramı sevincinin karada, havada, denizde, sınırlar içinde ve dışında Türkiye'nin güvenliği ve milletin huzuru için görev yapan kahramanlarla paylaşılacağını belirtti. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından dört farklı yerde görev yapan askerlerle canlı bağlantıya geçildi. Doğu Akdeniz'de bulunan TGC Gökçeada Gemi Komutanı Deniz Yarbay Engin Ağmış, Diyarbakır'daki Hava Kuvvetleri 8'inci Ana Jet Üssü Komutanlığında görevli Pilot Binbaşı Mehmet Onur Dikmen, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn'daki Piyade Komando Binbaşı İlkay Dirin ve yine Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'daki Piyade Yüzbaşı Celil Özekin’le bağlantı kuruldu.

Başkan Erdoğan'ı, Beştepe'deki tören alanına gelişinde Barış Pınarı Harekat bölgesinde görev yapan askerler karşıladı.

ŞEHADETE YÜRÜYECEK 82 MİLYON VATANDAŞIMIZ VAR

Erdoğan, tarihi kutlama gecesinde şunları söyledi: “Hamdolsun bugün de ülkesinin ve milletinin geleceği, ezanı, bayrağı, kutsalları söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürümeye hazır 82 milyon vatandaşımız var. Milletimiz bu konudaki kararlılığını 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere istiklaline ve istikbaline el uzatılan her durumda göstermiştir. Terör örgütleri arkalarındaki devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa milletimizin işte bu dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir.

PETROL KANDAN DEĞERLİ

Türkiye, kendi milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda hiç kimseye bakmadan, hiç kimseden icazet almadan sadece kendi kararı ve imkanlarıyla istediğini yapabileceğini göstermiştir. Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu, şu son iki haftalık süreçte bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören ilkel anlayış tüm çıplaklığıyla karşımızda durmaktadır.

İFLAH EDEN DÜŞMAN YOKTUR

Gerekirse bedel ödeyeceğiz ama asla çocuklarımızı mahcup edecek, onların yüzlerini kızartacak, ecdatlarından utanmalarına yol açacak bir yanlışa düşmeyeceğiz. Tarih boyunca bu milletle hareket edip de pişman olan, zarar gören yoktur. Buna karşılık yine tarih boyunca bu ülkeye ve millete düşmanlık edip iflah eden de yoktur. Biz güvenliğimizi de refahımızı da sevgimizi de dostlarımızla paylaşmaktan memnuniyet duyarız. Şu anda Rusya, 'terör örgütlerinin buradan tamamıyla çıkarıldığı' bilgisini yetkili mercilerimize vermiş bulunuyor. Tabii görüşmelerimiz yarın yine aynı şekilde devam edecektir.”

MİLLİ MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Altun, “Bağımsızlığımızı koruma mücadelemizi yeni alanlarda sürdürüyoruz” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Cumhuriyetimizin 96. yaşını kutladığımız bugün, gücünü yalnızca köklü tarihinden değil davasının meşruiyetinden de alan bir devlet olarak, egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı koruma mücadelemizi yeni alanlarda, yepyeni formlarda sürdürüyoruz. Milli Mücadele devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.