Karaman'da bugün okullar tatil mi? 30 Aralık Karaman'da bugün okullar tatil edildi mi? merak ediliyor. Karaman'da yaşayan öğrenciler ve veliler bugün okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Soğuk hava ve kar yağışının etkili olması ile anne babalar çocuklarının soğuk havaya çıkmasını istemiyor. Bu nedenle Valilikten gelecek "kar tatili" açıklamalarını bekliyorlar. Beklenen haber valilikten geldi. Karaman'da bazı ilçelerde okulların tatil edildiği duyuruldu. Bugün Karaman kar tatili edilen ilçeler haberimizde yer alıyor.

30 ARALIK KARAMAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Karaman'ın, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerindeki okullarda eğitime 30 Aralık Pazartesi ara verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

30 ARALIK KARAMAN HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya ve Karaman'ın güneyinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

30 ARALIK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu,Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra Konya ve Karaman'ın güneyinde yoğun kar yağışı bekleniyor.