Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı: 3 balıkçı kayıp
Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı. Kaza sonrası kaybolan 3 balıkçı sahil güvenliği tarafından aranıyor.
Kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.
Açıklamada şöyle denildi:
Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan alınan bilgiye göre; İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı Glard 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır. Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir
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