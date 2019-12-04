Karadeniz'de deprem! Son dakika Karadeniz'de nerede deprem oldu?
Karadeniz'de deprem oldu. Vatandaşlar arama motorlarında "Karadeniz'de deprem mi oldu? Karadeniz'de nerede deprem oldu?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Karadeniz’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Detaylar haberimizde...
Karadeniz’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. "Karadeniz'de deprem mi oldu? Karadeniz'de nerede deprem oldu?" sorularının yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
KARADENİZ'DE NEREDE DEPREM OLDU?
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Romanya açıklarında Crişan kentinin 128 km güneydoğusunda 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerel saatle 12:43'te meydana gelen deprem yerin 80 km altında oluştu.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı yaşanmadı.
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