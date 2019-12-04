Karadeniz'de deprem! Son dakika Karadeniz'de nerede deprem oldu?

Karadeniz’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. "Karadeniz'de deprem mi oldu? Karadeniz'de nerede deprem oldu?" sorularının yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

KARADENİZ'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Romanya açıklarında Crişan kentinin 128 km güneydoğusunda 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerel saatle 12:43'te meydana gelen deprem yerin 80 km altında oluştu.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı yaşanmadı.

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