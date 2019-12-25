Karadeniz'de 55 yangından 38'i söndürüldü

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

Toplam 260 hektar alan zarar gördü. Trabzon genelde mart ve kasım aylarında yanıyor. İnsan müdahalesi olmadan bu kadar yangın çıkamaz. İnsan faktörü ön plana çıkıyor. kasıt ve ihmal konularını kolluk kuvvetleri yapıyor. Bizler için öncelik bu yangınların söndürülmesi ve yaraların sarılması. 7 kişiye adli işlem uygulandı.