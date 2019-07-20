Karacak'a diplomat operasyonu

Güvenlik güçleri, Erbil'de konsolosluk görevlisi Osman Köse'yi şehit eden Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Mazlum Dağ'ın (27) arkadaş grubunu incelemeye aldı. Dağ'ın Erbil'e bir saat mesafede bulunan Mahmur kampındaki bazı kişilerle irtibatlı olduğu belirlendi. Teröristin saldırıdan önceki son 7 günde dört kez Mahmur'la irtibata geçtiği belirlendi. Bunun üzerine kampın bulunduğu Karacak Dağı bölgesine operasyon kararı alındı. TSK unsurları önceki gece, Aralık 2018'de ilk kez hava harekatıyla vurduğu Kuzey Irak'taki Karacak Dağı'na ikinci operasyonu düzenledi. İki gün önce Kandil'i ateş altına alan savaş uçakları önceki gece sınırdan 180 kilometre uzaklıkta, teröristlerin üs olarak kullandıkları Karacak bölgesini vurdu. Başarıyla icra edilen harekattan önce terör hedefleri büyük hassasiyetle belirlendi. Hedefler tespit edilirken sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunması konusunda hassasiyet gösterildi.

YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT

Muharip filo komutanlıklarından kalkan 20'ye yakın uçağın katıldığı harekatta İHA'lar, SİHA'lar, Havadan Erken İhbar ve Kontrol uçağı (HİK) ile tanker uçaklar görev aldı. Teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin lazer güdümlü mühimmatla imha edildiği harekatta yerli ve milli mühimmat kullanıldı.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Pençe Harekâtı'yla koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi” bilgisi paylaşıldı.

DİYARBAKIR'DA OPERASYON

Kuzey Irak'ta terör örgütüne karşı yürütülen harekat başarıyla devam ederken yurtiçinde de terörle mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Tunceli'de ise yerleri İHA'larla tespit edilen eylem hazırlığındaki 2 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

ELİ KANLI TERÖRİST HDP'Lİ VEKİLİN ABİSİ

Türk diplomata Erbil'de düzenlenen suikastın faili Mazlum Dağ'ın, kız kardeşi Dersim Dağ'ın Diyarbakır milletvekili, 2 kardeşinin ise terörist olduğu ortaya çıktı.

Erbil Emniyet Müdürlüğü'nce, Türk Başkonsolosluk görevlisi Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyenlerden biri olarak açıklanan Mazlum Dağ'ın, 13 kardeşinden birinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ olduğu öğrenildi. Mazlum Dağ'ın kardeşlerinden “İsyan” kod adlı İbrahim Dağ ile “Numan” kod adlı Lütfi Dağ'ın da terör örgütü PKK üyesi oldukları tespit edildi. Erbil'deki saldırının faili Mazlum Dağ'ın Şubat 2015'te Habur Sınır Kapısı'ndan çıkarak terör örgütüne katıldığı belirlendi.