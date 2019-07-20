Karacak'a diplomat operasyonu

  • Bist 100
    101849
  • Dolar
    5,6592
  • Euro
    6,3832
  • Altın
    259,2910
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika... Pençe Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika... Pençe Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Sivasspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi Sivasspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi
Afrin'deki hezimeti unuttu, tehdit ediyor! Afrin'deki hezimeti unuttu, tehdit ediyor!
Türkiye'yi oyaladı İsrail'e yığınak yaptı Türkiye'yi oyaladı İsrail'e yığınak yaptı
Kıbrıs Barış Harekatı, Doğu Akdeniz’deki denklemi nasıl değiştirdi? Sandalla bile yaklaşmıyorken sondaj gemisi yolluyoruz Kıbrıs Barış Harekatı, Doğu Akdeniz’deki denklemi nasıl değiştirdi? Sandalla bile yaklaşmıyorken sondaj gemisi yolluyoruz
Katil HDP'li vekilin kardeşi Katil HDP'li vekilin kardeşi
96 yaşındaki Kıbrıs gazisi anlattı: Rum komutan sancağı almadan kaçtı 96 yaşındaki Kıbrıs gazisi anlattı: Rum komutan sancağı almadan kaçtı
AB sözünde durmuyor! Türkiye'nin parasının üzerine yattılar AB sözünde durmuyor! Türkiye'nin parasının üzerine yattılar
PKK taktik mi değiştirdi? Erbil saldırganın geçmişi kafa karıştırdı PKK taktik mi değiştirdi? Erbil saldırganın geçmişi kafa karıştırdı
CHP’nin işçi şantajı yayılıyor! CHP’nin işçi şantajı yayılıyor!
Çin felaketi yaşadı! Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var Çin felaketi yaşadı! Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var
Türkiye, ABD'nin F-35 kararından sonra beklenen hamlesini yaptı Türkiye, ABD'nin F-35 kararından sonra beklenen hamlesini yaptı
Son dakika: Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yolcu otobüsü kaza! Yaralılar var Son dakika: Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yolcu otobüsü kaza! Yaralılar var
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
Mersin'de PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı Mersin'de PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı
Borçlunun yakınına SMS atan avukata ceza Borçlunun yakınına SMS atan avukata ceza
Adnan Oktar hakkındaki iddianame kabul edildi Adnan Oktar hakkındaki iddianame kabul edildi
İBB iştiraklerinin yöneticilerinden ortak açıklama İBB iştiraklerinin yöneticilerinden ortak açıklama
Kral Selman onayladı! ABD askerleri Suudi Arabistan'a gidiyor Kral Selman onayladı! ABD askerleri Suudi Arabistan'a gidiyor
Anadolu Ajansı duyurdu! Hakan Atilla ile ilgili önemli bilgi Anadolu Ajansı duyurdu! Hakan Atilla ile ilgili önemli bilgi
ABD'den 4 Venezuelalı askeri istihbaratçıya yaptırım ABD'den 4 Venezuelalı askeri istihbaratçıya yaptırım
Arjantin, Hizbullah'ı 'terör örgütleri' listesine aldı Arjantin, Hizbullah'ı 'terör örgütleri' listesine aldı
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
'HAMR' oyunu Altındağ'da sahne aldı 'HAMR' oyunu Altındağ'da sahne aldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 00:41:04

Karacak'a diplomat operasyonu

Erbil'de diplomatımızı şehit eden teröristin Karacak'taki terör kamplarıyla bağlantısı tespit edildi. 20'ye yakın savaş uçağı ve SİHA'larla, kampların bulunduğu bölgeye harekat düzenlendi.  

Güvenlik güçleri, Erbil'de konsolosluk görevlisi Osman Köse'yi şehit eden Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Mazlum Dağ'ın (27) arkadaş grubunu incelemeye aldı. Dağ'ın Erbil'e bir saat mesafede bulunan Mahmur kampındaki bazı kişilerle irtibatlı olduğu belirlendi. Teröristin saldırıdan önceki son 7 günde dört kez Mahmur'la irtibata geçtiği belirlendi. Bunun üzerine kampın bulunduğu Karacak Dağı bölgesine operasyon kararı alındı. TSK unsurları önceki gece, Aralık 2018'de ilk kez hava harekatıyla vurduğu Kuzey Irak'taki Karacak Dağı'na ikinci operasyonu düzenledi. İki gün önce Kandil'i ateş altına alan savaş uçakları önceki gece sınırdan 180 kilometre uzaklıkta, teröristlerin üs olarak kullandıkları Karacak bölgesini vurdu. Başarıyla icra edilen harekattan önce terör hedefleri büyük hassasiyetle belirlendi. Hedefler tespit edilirken sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunması konusunda hassasiyet gösterildi. 

YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT 

Muharip filo komutanlıklarından kalkan 20'ye yakın uçağın katıldığı harekatta İHA'lar, SİHA'lar, Havadan Erken İhbar ve Kontrol uçağı (HİK) ile tanker uçaklar görev aldı. Teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin lazer güdümlü mühimmatla imha edildiği harekatta yerli ve milli mühimmat kullanıldı. 

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ 

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Pençe Harekâtı'yla koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi” bilgisi paylaşıldı. 

DİYARBAKIR'DA OPERASYON 

Kuzey Irak'ta terör örgütüne karşı yürütülen harekat başarıyla devam ederken yurtiçinde de terörle mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Tunceli'de ise yerleri İHA'larla tespit edilen eylem hazırlığındaki 2 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. 

ELİ KANLI TERÖRİST HDP'Lİ VEKİLİN ABİSİ

Türk diplomata Erbil'de düzenlenen suikastın faili Mazlum Dağ'ın, kız kardeşi Dersim Dağ'ın Diyarbakır milletvekili, 2 kardeşinin ise terörist olduğu ortaya çıktı. 

Erbil Emniyet Müdürlüğü'nce, Türk Başkonsolosluk görevlisi Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyenlerden biri olarak açıklanan Mazlum Dağ'ın, 13 kardeşinden birinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ olduğu öğrenildi. Mazlum Dağ'ın kardeşlerinden “İsyan” kod adlı İbrahim Dağ ile “Numan” kod adlı Lütfi Dağ'ın da terör örgütü PKK üyesi oldukları tespit edildi. Erbil'deki saldırının faili Mazlum Dağ'ın Şubat 2015'te Habur Sınır Kapısı'ndan çıkarak terör örgütüne katıldığı belirlendi. 

CHP'li belediyede işçiye büyük şantaj! WhatsApp mesajları ortaya çıktı
İstanbul'da 90'lara dönüş
AB sözünde durmuyor! Türkiye'nin parasının üzerine yattılar
Anadolu Ajansı duyurdu! Hakan Atilla ile ilgili önemli bilgi
Bodrum'a aşık oldu
Gustavo son düzlükte
ABD'nin kararı sonrası... Türkiye'den beklenen hamle!
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza! Yaralılar var
Bağ-Kur'luya 3 müjde
Galatasaray’da orta sahaya son aday: Morgan Schneiderlin
Suudi Arabistan onayı verdi... ABD askeri girecek
Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere 'Türkiye' daveti
Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda sürpriz isim!
Rusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat
Finalde Senegal'i mağlup eden Cezayir şampiyon oldu
İran, İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu
Mersin'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı
Hamile eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı!
İran, Trump’ın düşürdük dediği İHA’nın görüntüsünü yayınladı
Adnan Oktar hakkındaki iddianame kabul edildi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ