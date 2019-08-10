Karabük Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Karabük bayram namazı vakti 2019

Karabük Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 11 Ağustos Pazar günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. Hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir tarafında yaşayan Müslümanlar tarafından kutlanacak Kurban Bayramı iki büyük dini bayramdan birisidir. Sabah erken kalkıp namaza gitmek isteyen Karabüklü vatandaşlar da Karabük bayram namazı vaktini aratıyor. İşte Karabük Kurban Bayramı namazı saati

KARABÜK KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet’in sitesinde yer alan bilgiye göre Karabük Kurban Bayramı namazı saat 06:32’de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.14, Afyon: 06.44, Ağrı: 05.53, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.20, Ankara: 06.33, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.52, Artvin: 05.55, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.53, Bartın: 06.33, Batman: 06.03, Bayburt: 06.03, Bilecik: 06.44, Bingöl: 06.04, Bitlis: 05.58, Bolu: 06.37, Burdur: 06.47, Bursa: 06.48, Çanakkale: 06.59, Çankırı: 06.29, Çorum: 06.24, Denizli: 06.51, Diyarbakır: 06.06, Düzce: 06.38, Edirne: 06.56, Elazığ: 06.09, Erzincan: 06.07, Erzurum: 05.59, Eskişehir: 06.43, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.09, Gümüşhane: 06.06, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.48, Isparta: 06.45, İstanbul: 06.47, İzmir: 06.58, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.32, Karaman: 06.36, Kars: 05.51, Kastamonu: 06.27, Kayseri: 06.24, Kırıkkale: 06.31, Kırklareli: 06.53, Kırşehir: 06.29, Kilis: 06.21, Kocaeli: 06.43, Konya: 06.37, Kütahya: 06.45, Malatya: 06.13, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.00, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.11, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.01, Sakarya: 06.41, Samsun: 06.17, Siirt: 06.00, Sinop: 06.21, Sivas: 06.17, Şanlıurfa: 06.13, Şırnak: 05.58, Tekirdağ: 06.53, Tokat: 06.18, Trabzon: 06.04, Tunceli: 06.07, Uşak: 06.49, Van: 05.53, Yalova: 06.46, Yozgat: 06.25, Zonguldak: 06.35."

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı iki rekattır.

KURBAN KESMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

Bir Müslümanın vacip bir ibadet olan kurban kesebilmesi için gerekli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Kurban kesmenin şartları ise şu şekilde sıralanmaktadır:

1)Müslüman olmak.

2)Hür olmak.

3)Fıtır sadakasını vâcib kılan zenginliğe sâhip olmak.

4)Âkıl ve bâliğ olmak. (Bu şart, İmamlar arasında ihtilâflıdır. Bâzılarına göre kurbanın vâcib olması için âkıl ve bâliğ olmak şart değildir. Zengin olan çocuk ile akıl hastalarına da kurban düşer. Velîleri onlar namına onların kurbanlarını keserler.)

5)Mukîm olmak. Seferî (yolcu) olmamak.