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15 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 02:39:41

Kara propagandaya yeşil cevap

Orman Genel Müdürlüğü, çeşitli kesimlerce yürütülen algı operasyonlarına yanıt olarak, yanan ormanlık alanlarda yaptığı ağaçlandırma çalışmalarının sonuçlarını fotoğraflarla gözler önüne serdi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınla kül olan alanların yeniden ağaçlandırılabilmesi için yurt genelinde çalışmalar yürütüyor. Özellikle turizm bölgelerinde çıkan yangınlar sonrası bu alanların farklı amaçlarla kullanılmamasına özel önem veriliyor. Yangın sonrası alınan görüntüler, ağaçlandırma faaliyetlerinin ardından çekilen fotoğraflarla kıyaslanarak tablo ortaya konuluyor. 

KÜLDEN YEŞİLE DÖNÜŞÜM 

Bu kapsamda, Balıkesir’in Ayvalık, İzmir’in Foça ilçesi ve Meryemana bölgesiyle Antalya Taşağıl bölgesinde çıkan yangınların ardından bu bölgelerdeki ağaçlandırma çalışmaları mercek altına alındı. OGM yetkililerinin söz konusu bölgelerde çektiği yeni fotoğraflar, geçmişte yangınlarla kül olan alanların yeniden nasıl yeşile dönüşmeye başladığını ortaya koydu. 

ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLÜYOR 

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yanan orman alanlarına yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yangınlar sonrası bazı kesimlerce algı operasyonu yürütüldüğünü ve kara propaganda yapıldığını belirten Karacabey, “Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, yanan orman alanlarının imara konu edilemeyeceği yasalarla güvence altına alınmış durumda. Yanan alanlar kesinlikle imara konu edilmez, başka maksatla kullanılmaz ve tekrar ormanlaştırılır” diye konuştu. 

10 YILDA 48 MİLYON FİDAN 

Karacabey, OGM olarak, yanan alanların tekrar orman haline getirilmesi için aralıksız çalıştıklarını dile getirerek şu bilgileri verdi: “Son 10 yılda zarar gören 66 bin 648 hektar alanda 48 milyon 270 bin 389 fidan toprakla buluşturuldu. Dikilen fidanların haricinde toplam 146 bin 310 kilogram tohum ekimi yapıldı. 2006 yılında İzmir’in Meryemana bölgesinde meydana gelen yangında 850 hektar alan zarar gördü. Buraya 1 milyon 450 bin fidan dikildi. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde iki yıl önce çıkan yangında zarar gören bölgeye 35 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Mersin’in Gülnar bölgesinde de yangından zarar gören alanlara 8 milyon 100 bin fidan dikimi yapıldı. Bunlar, ülke genelinde yürüttüğümüz çalışmaların sadece birkaçı.”  

Bekir Karacabey, “Yanan ormanlık alanların imara açılması kesinlikle yasaktır” diye konuştu. 

YILDIRIM 30 HEKTARI KÜL ETTİ

Muğla’nın Ortaca ilçesi Gölbaşı mahallesindeki ormanlık alanda, önceki akşam yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın kuvvetli rüzgârın da etkisiyle yayıldı. Alevlere, havadan 10 helikopter, karadan Muğla, Antalya, Denizli ve Burdur’dan gelen 25 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer ve 200’e yakın yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Yoğun çabalar sonucu dün öğle saatlerinde kontrol altına alınabilen yangında yaklaşık 30 hektarlık kızılçam ormanın zarar gördüğü öğrenildi. 

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