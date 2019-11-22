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22 Kasım 2019 Cuma 12:37:44 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 14:25:11

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında yeni gelişme

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında, 94 sanık için "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 142 sanıklı davada, mütalaasını açıklayan savcı, 94 sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanığın ise bu suça yardımdan 20 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir, esas hakkındaki mütalaasını açıklayacağını bildirdi. Buna göre, aralarında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı olan eski tuğgeneral Adem Boduroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanlığı eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar'ın da bulunduğu 94 sanığın "Anayasayı ihlal"den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini istedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen diğer sanıklar şöyle sıralandı:

"Muharrem Bayrakal, Hamza Akkaya, Adem Öner, Mehmet Karslı, Murat Veske, Mesut Şahan, İdris Aygün, Ünal Demir, Levent Akçaoğlu, Ahmet Direnç, İbrahim Başpınar, İsmail Yükleyen, Mehmet Kalkan, Ahmet Altuğ Erşan, Ahmet Aktaş, Hasan Fidan, Ercan Buyur, İsmail Ayyıldız, Yusuf Gül, Serdar Yıldız, İhsan Bozkurt, Uğur Bahtiyar, Mustafa Tezcan, İsmail Aydın, Hüseyin Rahmi Bali, Ekrem Güneş, Yasin Çakır, Aydın Duman, Halil İbrahim Üçgül, Muttalip Şahin, Erman Arısoy, Bayram Üstündağ, Fatih Yılmaz, Vedat Güngör, Kazım Yanmaz, Mehmet Burak Demir, Göksel Salın, Ramazan Bozdağ, Yunus Emre Çevik, Selim Özden, Yener Akbaba, Mesut Turan, Ahmet Fazıl Işık, Ali Özkan Yorgun, Metin Çetin, Zeyit Karagöz, Bekir Öztürk, Oğuzhan Çelikoğlu, Kurtuluş Kafalı, İbrahim Denizhan, Zülküf Orak, Abdullah Polat, Mustafa Yıldırım, Sedar Kerem Koç, Mahmut Dalgın, Erkan Tarlacı, Gökhan Karaca, Yalçın Kızılçam, Levent Ceylan, Osman Gökmen, Mehmet Akkuş, Fatih Dağlı, Hüsnü Göçmen, Hüseyin Öztürk, Eşref Mert, Atilla Tanrıver, Adnan Akdemir, İsmail İnal, Mehmet Aydın, Hasan Yılmaz, Atilla Karakuş, Yüksel Ordu, Tanju Aydıncık, Serhat Akın, Yalçın Karahan, Alparslan Kılıç, Ahmet Ejder, Sinan Şimşek, Mesut Rahat, Murat Yüksel, Dinçer Özcan, Mehmet Ortaç, Fikri Pehlivanlı, Fatih Demir, Cevdet Serbest, Turgut Akgül, Mustafa Şahin, Veyis Şahin, Emrah Çelebi, Ramazan Bingöl, Mesut Şahan ve Halil Ekiztaş."

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