Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda dev FETÖ operasyonu
Kara Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı verilen 2'si mahrem 44 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında aktif görevde olan subay ve astsubaylar ile 2 mahrem imamın da bulunduğu 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 29 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan subay ve astsubaylardan 20'sinin aktif görevde olduğu öğrenildi.
AA
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