Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında da hareketlilik yaşandı. Üste, 20.00-22.00 saatlerinde savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da bulunan terör hedeflerine roketatar ve obüs atışları yapıldı.

Akşam saatlerinde bölgeye yönelik atışlar daha da yoğunlaştırıldı.

Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun roketatar ve obüs atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor.

KARA HAREKATI BAŞLADI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı başladı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor

Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı.

TSK 4 NOKTADAN FIRAT'IN DOĞUSUNA KARA HAREKATI BAŞLATTI!

Türkiye, terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı harekatına saat 16 itibarıyla başladı. Başkan Erdoğan twitter'dan harekatı tüm dünyaya duyurdu. Harekat kapsamında ilk olarak savaş uçaklarımız ve obüslerimiz terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad ve Resulayn'ın 30 km içerisindeki mühimmat depolarını vurdu. Saat 22.20 itibariyle Türk askerinin 4 noktadan Fırat'ın doğusuna giriş yaptığı açıklandı. İşte Barış Pınarı harekatında son dakika gelişmeleri...

İşte dakika dakika harekatta yaşananlar:

23.10: ABD Başkanı Trump: PKK, Türkiye'nin düşmanı, uzun yıllardır mücadele ediyorlar. Türkler aynı bizim gibi DEAŞ'lıların serbest bırakılmasını istemiyor. Obama'nın PKK ile anlaşması büyük hataydı

23.07: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

23.01: Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında da hareketlilik yaşandı. Üste, 20.00-22.00 saatlerinde savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

22.56: Bakan Akar beraberinde Gnkur. Bşk. Org. Güler ve Kuvvet Komutanları ile Barış Pınarı Harekâtı’nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekât Merkezi’nden sevk ve idare etti.

22.20: Milii Savunma Bakanlığı: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı

22.08: Harekatın başladığı saat 16'dan bu yana 55 terör hedefi imha edildi

20.47 ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemediğini ve operasyon bölgesinde hiçbir Amerikan askerinin bulunmadığını belirtti. Trump, "ABD bu saldırıyı desteklemiyor. Türkiye sivilleri, Hıristiyanlar dahil dini azınlıkları koruyacağı ve herhangi bir insani krizin yaşanmayacağı konusunda taahhütte bulundu" dedi.

20.44: Terör örgütünün iletişim ve haberleşme ağını oluşturan noktalar vuruldu

19:55: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında görev yapacak

19.45: Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüşmek üzere toplantı talep etti.

19.44: Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı.

19.10 AA'nın geçtiği son habere göre Türk savaş uçakları, Fırat nehrinin doğusunda, terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar indi. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalandı. Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vuruldu. Terör örgütü YPG/PKK mensupları ise Türk savaş uçaklarının görüşünü kısıtlamak amacıyla lastik yakıyor. Öte yandan TSK Topçu birlikleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da örgütün mevzilerini obüs atışlarıyla hedef alıyor.

18.55: Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ilçelerindeki tüm okullarda; Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi

18.30: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna Barış Pınarı Harekatıyla ilgili notayla bildirim yapıldığını söyledi.

18.15: Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.

18.15: Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.

18.04: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Suriye topraklarını Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız. PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör bataklığı meydana getirmesine müsamaha göstermeyiz." dedi.

17.59: Suriye Milli Ordusu, sivillere çağrı yaparak terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden uzak durmalarını istedi.

17.58: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TSK ve SMO tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı." diye konuştu.

17.56: Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Türkiye'nin terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarına karşı bir açıklamada bulundu. Juncker, "oluşturulacak güvenli bölge için ödeme yapılmayacağını" söyledi.

17.45: Sınır hattında bazı bölgeler 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

17.40: Tel Abyad VE Resulayn'da 25 kilometre içerdeki mühimmat depoları vuruluyor.

Tel Abyad'ın karşısındaki Akçakale'de ise sokaklarda mehter marşları duyuluyor.

17.39: Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı

17.28: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi

17.10: Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından açıklama yaptı:

17.03: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyuluyor. Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor.Bu arada, Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.

16.50: Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde hava hareketliliği yaşanıyor.Bazı Türk savaş uçakları üsten kalkış yaparken bazıları üsse iniş yapıyor, bazı uçaklar ise pistte hazır bekletiliyor. Üsse zaman zaman askeri kargo uçakları da iniyor.

16.30: Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan "Barış Pınarı Harekat Planı" Türk Silahlı Kuvvetlerince saat 16.00'dan itibaren uygulanmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), 2254 (2015) sayılı kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi harekatın planlama ve icrasında sadece teröristlerle bunlara ait barınak,sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" denildi.

AA