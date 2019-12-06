Kar tatili olan iller son dakika.. Hangi okullar tatil edildi?

Kar nedeniyle hangi okullar tatil edildi? merak ediliyor. Kar tatili olan iller son dakika.. Malatya Valiliği kar tatili açıklaması arama motorlarında yoğun olarak araşytırılıyor. Son dakika Malatya Valiliği kar tatili açıklamasına göre iki ilçede kar yağışı nedeni ile okullar tatil edildi. İlçelerinin bazı mahallelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

HANGİ OKULLAR TATİL EDİLDİ?

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla Doğanşehir ilçesindeki okulların tamamının tatil edildiğini söyledi.

AA'nın haberine göre Tatlı, Akçadağ ilçesinde ise Kozluca, Kürecik, Esenbey ve Levent mahallelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiğini ifade etti.

Doğanşehir Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise eğitime ara verilmesinin yanı sıra hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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