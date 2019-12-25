Kaplan ve Pars, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine törenle teslim edildi

Kaplan ve Pars Silah Taşıyıcı Araçlar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine törenle teslim edildi.

Silah taşıyıcı araçlar Kaplan ve Pars'ı TSK envanterine teslim etmenin gururunu yaşadığını belirten Demir "Bugün ise burada, bu yoğun çabamızın bir meyvesi olan KORNET ve yerli üretim orta menzilli tanksavar füzemiz OMTAS’ları taşıyacak Kaplan ve Pars Silah Taşıyıcı Araçlarımızı, TSK envanterine teslim etmenin haklı gururunu yaşamaktayız" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Konuşmaların ardından araç anahtarı ve maketi sunuldu. Ardından FNSS ile Aselsan arasında özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araç projesi görev donanımları tedariki alt yüklenici sözleşmesi ve FNSS ile TÜMOSAN arasında özel maksatlı taktik tekerleklik zırhlı araçlar projesi yerli motor tedariki alt yüklenici sözleşmesi imzalandı.

"BUNU YAPACAK B AŞKA ÜLKE YOK"

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt da proje kapsamında 2 araç ve 2 kulenin Türk Silahlı Kuvvetlerinin istekleri doğrultusunda sıfırdan tasarlandığını söyledi.



Proje gereksinimlerinin zorlu olduğunu ifade eden Kurt, yüksek mayın ve balistik koruma ihtiyacıyla yüzme gibi birbirinden farklı yetenekleri ortak noktada buluşturmak için ciddi sistem mühendisliği ve optimizasyon çalışmaları yapıldığını bildirdi. Kurt, şöyle konuştu:



"Kısa sürede 4 ayrı ürünün geliştirilmesi, prototiplerinin üretilmesi, kalifikasyonlarının tamamlanmış olması Türk savunma sanayisinin özellikle kara sistemlerindeki yetkinliğinin çok ciddi bir belirtisidir. Bunu bu kadar kısa sürede geliştirip gereksinimleri sağlayacak, kalifikasyonlarını sağlayacak başka ülkeler olduğunu düşünmüyorum. Savunma Sanayi Başkanlığımız, Kara Kuvvetlerimiz hep birlikte çok büyük bir anlayışla aynı hedefe odaklanılarak çalışıldı."

(AA)