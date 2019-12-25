Kaplan ve Pars, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine törenle teslim edildi

  • Bist 100
    113508
  • Dolar
    5,9391
  • Euro
    6,5995
  • Altın
    286,0250
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ozan Kabak, antrenmanı ziyaret etti Galatasaray'ın eski futbolcusu Ozan Kabak, antrenmanı ziyaret etti
Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile antrenmana çıktı Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile antrenmana çıktı
Çiğdem Tokgöz'ü öldüren sanığa müebbet Çiğdem Tokgöz'ü öldüren sanığa müebbet
Başkentte cuma günü bazı yollar trafiğe kapatılacak Başkentte cuma günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
15 Temmuz Şehitler Otogarı ihalesini Boğaziçi Yönetim AŞ kazandı 15 Temmuz Şehitler Otogarı ihalesini Boğaziçi Yönetim AŞ kazandı
Dev gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçti Dev gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçti
Destici'den İmamoğlu'nun Kanal İstanbul şovuna sert tepki: Meclisi yok saymak haddini değil Destici'den İmamoğlu'nun Kanal İstanbul şovuna sert tepki: Meclisi yok saymak haddini değil
Durdurma talebine ret, beş bin kişi 24 saat kazacak Durdurma talebine ret, beş bin kişi 24 saat kazacak
Ahmet Nur Çebi’den yorum yok Ahmet Nur Çebi’den yorum yok
Sepil: Toplantıda korsan yayınlar, spor çalıştayı ve limit arttırımı konuları görüşüldü Sepil: Toplantıda korsan yayınlar, spor çalıştayı ve limit arttırımı konuları görüşüldü
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan VAR kayıtlarının paylaşılmasıyla ilgili açıklama Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan VAR kayıtlarının paylaşılmasıyla ilgili açıklama
Bakan Selçuk'un paylaşımı duygulandırdı: Çocuklar hissetsin bu bana yeter, ben de sizi hissediyorum Bakan Selçuk'un paylaşımı duygulandırdı: Çocuklar hissetsin bu bana yeter, ben de sizi hissediyorum
Elazığ'da yaralı halde bulundu! Tedavi edildi ve doğaya salındı Elazığ'da yaralı halde bulundu! Tedavi edildi ve doğaya salındı
Katil İsrail'in Genelkurmay Başkanı'ndan İran çıkışı: Çatışabiliriz, bunun için hazırlanıyoruz Katil İsrail'in Genelkurmay Başkanı'ndan İran çıkışı: Çatışabiliriz, bunun için hazırlanıyoruz
Burundi'de sıtma felaketi: 3 bin 113 kişi öldü Burundi'de sıtma felaketi: 3 bin 113 kişi öldü
Ruhani açıkladı: Bugün 5+1 ülkeleri yanlışlarından dönerlerse tekrar müzakereye hazırız Ruhani açıkladı: Bugün 5+1 ülkeleri yanlışlarından dönerlerse tekrar müzakereye hazırız
Yerli otomobil diye sızdırılan araç başka model çıktı! Yerli otomobil diye sızdırılan araç başka model çıktı!
Kaplan ve Pars, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine törenle teslim edildi Kaplan ve Pars, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine törenle teslim edildi
Türkiye'den, Gürcistan'a 17 milyon dolarlık askeri reform tahsisi Türkiye'den, Gürcistan'a 17 milyon dolarlık askeri reform tahsisi
Kaplan ve Pars, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine törenle teslim edildi Kaplan ve Pars, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine törenle teslim edildi
Sürpriz aşktan ilk fotoğraf! Sürpriz aşktan ilk fotoğraf!
Yıldız Holding, sürdürülebilirlik stratejisiyle Türkiye'nin geleceğine katkı sağlıyor Yıldız Holding, sürdürülebilirlik stratejisiyle Türkiye'nin geleceğine katkı sağlıyor
Başkan Erdoğan o esnafı unutmadı! Başkan Erdoğan o esnafı unutmadı!
Trabzonspor 'B' planını devreye sokuyor Trabzonspor 'B' planını devreye sokuyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Aralık 2019 Çarşamba 15:40:12 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 15:55:17

Kaplan ve Pars, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine törenle teslim edildi

Silah taşıyıcı araçlar Kaplan ve Pars, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine törenle teslim edildi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "KORNET ve yerli üretim orta menzilli tanksavar füzemiz OMTAS’ları taşıyacak Kaplan ve Pars Silah Taşıyıcı Araçlarımızı, TSK envanterine teslim etmenin haklı gururunu yaşamaktayız" açıklamasında bulundu

Kaplan ve Pars Silah Taşıyıcı Araçlar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine törenle teslim edildi.

Silah taşıyıcı araçlar Kaplan ve Pars'ı TSK envanterine teslim etmenin gururunu yaşadığını belirten Demir "Bugün ise burada, bu yoğun çabamızın bir meyvesi olan KORNET ve yerli üretim orta menzilli tanksavar füzemiz OMTAS’ları taşıyacak Kaplan ve Pars Silah Taşıyıcı Araçlarımızı, TSK envanterine teslim etmenin haklı gururunu yaşamaktayız" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Konuşmaların ardından araç anahtarı ve maketi sunuldu. Ardından FNSS ile Aselsan arasında özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araç projesi görev donanımları tedariki alt yüklenici sözleşmesi ve FNSS ile TÜMOSAN arasında özel maksatlı taktik tekerleklik zırhlı araçlar projesi yerli motor tedariki alt yüklenici sözleşmesi imzalandı.

"BUNU YAPACAK B AŞKA ÜLKE YOK"

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt da proje kapsamında 2 araç ve 2 kulenin Türk Silahlı Kuvvetlerinin istekleri doğrultusunda sıfırdan tasarlandığını söyledi.
 
Proje gereksinimlerinin zorlu olduğunu ifade eden Kurt, yüksek mayın ve balistik koruma ihtiyacıyla yüzme gibi birbirinden farklı yetenekleri ortak noktada buluşturmak için ciddi sistem mühendisliği ve optimizasyon çalışmaları yapıldığını bildirdi. Kurt, şöyle konuştu:
 
"Kısa sürede 4 ayrı ürünün geliştirilmesi, prototiplerinin üretilmesi, kalifikasyonlarının tamamlanmış olması Türk savunma sanayisinin özellikle kara sistemlerindeki yetkinliğinin çok ciddi bir belirtisidir. Bunu bu kadar kısa sürede geliştirip gereksinimleri sağlayacak, kalifikasyonlarını sağlayacak başka ülkeler olduğunu düşünmüyorum. Savunma Sanayi Başkanlığımız, Kara Kuvvetlerimiz hep birlikte çok büyük bir anlayışla aynı hedefe odaklanılarak çalışıldı."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ