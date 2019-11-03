03 Kasım 2019 Pazar 14:30:30 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 14:31:38
Kapıkule'de bir tırda 175 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 175 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na giden tır, risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi.
Tırda yapılan aramada, paketler halinde 175 kilogram uyuşturucu madde bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan E.U. ve H.B.A. tutuklandı.
AA
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