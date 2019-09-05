Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki araçları, "Yenikapı'daki İBB araçları" diye yayınladılar
Euronews isimli uluslararası haber ajansı, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleyen araçların görüntüsünü, CHP'li İmamoğlu'nun Yenikapı'da sergileyeceği lüks makam araçları olarak yayınladı. Euronews’in kara propagandası sosyal medyada alay konusu oldu. CHP’nin yayın organı Halk TV de kara propaganda korosuna dahil olarak Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki fotoğrafı “İBB’de araç saltanatı” başlığı ile duyurdu.
Uluslarararası haber ajansı Euronews, sosyal medyada büyük tepki çeken bir habere imza attı.
SINIR KAPISINDAKİ GÖRÜNTÜYÜ YENİKAPI DİYE PAYLAŞTI
Euronews, İmamoğlu'nun Yenikapı'da dizmeyi vaat ettiği sözde makam araçlarının haberinde, Kapıkule Sınır Kapısı'nda sıra bekleyen araçların görüntüsünü paylaştı.
İşte o paylaşım:
HALK TV'DE AYNI GÖRSELİ OKURLARINA SERVİS ETTİ
Aynı zamanda CHP'nin haber kanalı Halk TV de, aynı skandala imza atarak Yenikapı'daki araçlar diye söz konusu fotoğrafı kullandı.
Ekrem İmamoğlu, İBB'nin başına gelmeleri durumunda, belediyedeki gereksiz lüks makam araçlarını sergileyeceklerini söylemişti. Bugün şova başlayan İmamoğlu, belediye hizmet araçlarını Yenikapı'ya dizdi... Zabıtaların Smart markalı araçlarını bile makam aracı diye alana götüren İmamoğlu, donduruculu kamyonetleri dahi Yenikapı'ya götürdü.
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