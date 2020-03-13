Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca, Ağrı, Kars ve Iğdır'da 1012 personelin katıldığı "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur" operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Kars ve Iğdır illerinde "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur" operasyonu başlatıldı.

YÜZLERCE PERSONEL KATILIYOR



Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 12 personel görev alıyor.

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