13 Ocak 2020 Pazartesi 09:35:01 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 09:45:35
Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başladı...
Hakkari'de başlatılan Kapan-3 Kavaklı Operasyonu'na 825 personel ve 55 operasyonel tim katılıyor
İçişleri Bakanlığınca, KAPAN-3 KAVAKLI OPERASYONU”, Hakkari’de başlatıldı. Operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 825 personel katılıyor
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- Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başladı...
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