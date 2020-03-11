  • Bist 100
    100236
  • Dolar
    6,2027
  • Euro
    7,0244
  • Altın
    330,4830
İstanbul
5 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kapalı Çarşı yönetimi koronavirüs iddialarına yanıt verdi Kapalı Çarşı yönetimi koronavirüs iddialarına yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı
Avrupa Birliği'nden, Yunanistan şiddetine soruşturma talebi Avrupa Birliği'nden, Yunanistan şiddetine soruşturma talebi
Türkiye koronavirüsü yok eden milli cihaz mı üretti? Türkiye koronavirüsü yok eden milli cihaz mı üretti?
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi... Bakanlar açıklama yapıyor - Canlı izle Bilim Kurulu toplantısı sona erdi... Bakanlar açıklama yapıyor - Canlı izle
Turkcell müziğin GNÇ yıldızlarını buluyor! GNÇ Star ile müziğin yıldızları parlayacak Turkcell müziğin GNÇ yıldızlarını buluyor! GNÇ Star ile müziğin yıldızları parlayacak
Hırsızı mahalleli yakalayıp polise teslim etti Hırsızı mahalleli yakalayıp polise teslim etti
103 yaşındaki kadın 6 günde koronavirüsü yendi 103 yaşındaki kadın 6 günde koronavirüsü yendi
Avcılar'da otizmli genci döven şüpheli tutuklandı Avcılar'da otizmli genci döven şüpheli tutuklandı
İran'da "Alkol koronavirüse iyi geliyor" söylentisi 67 can aldı İran'da "Alkol koronavirüse iyi geliyor" söylentisi 67 can aldı
Son dakika: İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Son dakika: İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Koronavirüs tehlikesi e-ticarette temizlik ve hijyen ürünleri satışını artırdı Koronavirüs tehlikesi e-ticarette temizlik ve hijyen ürünleri satışını artırdı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Türkiye'de maske takmaya gerek yok Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Türkiye'de maske takmaya gerek yok
"Türkiye'nin Otomobili"nin Gemlik'teki tanıtım toplantısı ertelendi "Türkiye'nin Otomobili"nin Gemlik'teki tanıtım toplantısı ertelendi
İzmir'de koronavirüs provokatörlerine soruşturma başlatıldı İzmir'de koronavirüs provokatörlerine soruşturma başlatıldı
Ellerindeki tarihi eserlere müşteri ararken jandarmayı buldular Ellerindeki tarihi eserlere müşteri ararken jandarmayı buldular
Sığınmacıların arasına saklanan 5 PKK'lı yakalandı Sığınmacıların arasına saklanan 5 PKK'lı yakalandı
1 terörist daha teslim oldu 1 terörist daha teslim oldu
TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine 'Koronavirüs' sebebiyle geçici olarak ara verdi TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine 'Koronavirüs' sebebiyle geçici olarak ara verdi
Piyasalar ECB'yi radarına aldı Piyasalar ECB'yi radarına aldı
Uzun sürecek koronavirüs salgını deflasyon riskini artırıyor Uzun sürecek koronavirüs salgını deflasyon riskini artırıyor
Uzaktan satış mağdurlarına 'sineye çekmeyin' uyarısı Uzaktan satış mağdurlarına 'sineye çekmeyin' uyarısı
Körfezin etrafında yükselen sanayi ve teknoloji üssü: Kocaeli Körfezin etrafında yükselen sanayi ve teknoloji üssü: Kocaeli
SOCAR'ın yeni petrokimya yatırımı için ilk kazma 2021 başında vurulacak SOCAR'ın yeni petrokimya yatırımı için ilk kazma 2021 başında vurulacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Mart 2020 Çarşamba 17:12:54 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 17:18:06

Kapalı Çarşı yönetimi koronavirüs iddialarına yanıt verdi

Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, sosyal medyada yayılan Kapalıçarşı'da koronavirüs vak'ası tespit edildiği haberlerini yalanladı. Kurtulmuş yaptığı açıklamada, Kapalıçarşı’da kesinleşmiş bir koranavirüsüne dair pozitif bir test sonucu yoktur, böyle bir test elimize ulaşmamıştır. Dolasıyla bu sadece spekülatif haberden ibaret dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Ankara'da yaptığı açıklamada Türkiye'de ilk ‘korona virüs’ vak'asına rastlandığını açıklamasının ardından ülke genelinde önlemler alınmaya başlandı. Sosyal medyada dolaşan bir haberde ise Kapalı Çarşı içerisinde korona virüsü vak'ası tespit edildiği iddia edildi.

Konuyla ilgili basın toplantısın düzenleyen Kapalı Çarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Sosyal medyada bir kuyumcu dükkanının çalışanlarına korona virüs bulaşması nedeniyle kapatıldığı iddialarını hatırlatan Kurtulmuş, "İddia edilen aile ile ilgili 9 Mart tarihinde Sağlık Bakanlığı’nda Covid 19 olarak gösterilen virüsün negatif çıktığıyla ilgili belgeler şu an elimde. Aileyle görüştüm bu konuyla ilgili herhangi bir sıkıntılarının olmadığını, hastanede de bir zatürre teşhisiyle olduklarını ifade ettiler. Bunun dışında Kapalıçarşı'mızda kimde olduğunu bilmediğimiz bir çalışan isminden bahsediliyor. Bununla ilgili de bir belge gelecek. Kapalıçarşı’da kesinleşmiş bir korana virüsüne dair pozitif bir test sonucu yoktur. Dolasıyla bu sadece spekülatif haberden ibaret" ifadelerini kullandı.

Tarihi Kapalıçarşı'nın dezenfektasyonunun İBB ekipleri ile birlikte planlandığını vurgulayan Kurtulmuş, "Özel kimyasallarla, bu akşam Kapalıçarşı'da bir temizlik yapılacak. Biz bunlarla ilgili elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kapalıçarşı yılda 43 milyon insanın girip çıktığı bir yer. Dolayısıyla burası ülkemizin en çok ziyaret edilen bölgesi, bir ticaret merkezi, turizm merkezi, bir yaşam merkezi. 559 yıllık tarihi itibariyle de çok büyük tecrübelere sahip. Burayı tabi ki turistler ziyaret ediyor. Biz bu konuda hassasız, hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Anonslarımızla, SMS’lerimizle, bilgilendirmelerimizle bu konuda üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız” dedi.

Kurtulmuş, Kapalıçarşı'da uzun süredir kapalı olan bir kuyumcu dükkanını hakkındaki sorular üzerine, "O ailede şöyle bir yapı var; onlar dönem dönem tatile gittiklerinde dükkanlarından birini kapatan bir aile. Birkaç tane dükkanları var. Oğullarıyla ilgili ben gelinleriyle konuştum, ‘cumadan beri kapalıyız’ dediler. Bunu hastalığa bağlıyorlar. Bunda çok panik yapacak bir husus gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

İHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER