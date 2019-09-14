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14 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 02:56:32

Kanlı saldırıda HDP parmağı

Terör örgütü PKK ve HDP arasındaki kirli ilişki, Diyarbakır’da köylülere kurulan bombalı tuzakla bir kez daha gözler önüne serildi. 7 sivilin şehit düştüğü bombalı saldırıyla ilgili, HDP’li yöneticiler gözaltına alındı. 

Türkiye’nin terörle mücadelesi yurtiçinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor. Güvenlik güçleri, düzenledikleri başarılı operasyonlarla, terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe indiriyor. Kandil’de panik havasının hakim olmasını sağlayan etkili operasyonlara, çocukları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da başlattığı oturma eyleminin eklenmesi, örgütü köşeye sıkıştırdı. Tamamen yok olmanın eşiğine gelen eli kanlı terör örgütü, vahşi yüzünü Diyarbakır’da gösterdi. PKK’lı teröristler, Kulp ilçesinde katliam yaptı. İlçenin Ağaçkorur köyü mevkiinde, önceki gün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca, terör örgütü PKK tarafından el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 sivil vatandaş şehit düştü. Kalleş saldırıda yaralanan 10 orman işçisinden 9’unun tedavisi Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’yle, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde sürüyor. 

UZAKTAN KUMANDALI  

Sivillerin bulunduğu araca yönelik saldırının, odunların yüklendiği traktörün geçişinden hemen sonra gerçekleştirildiği belirlendi. Saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandalı olduğu tespit edildi. Patlamanın etkisiyle yolun karşı tarafına savrularak şarampole yuvarlananaracın ağaçlara takılarak durabildiği belirlendi. Olay yerinde patlamanın etkisiyle yaklaşık 1,5 metre eninde çukur oluştu. Odun yüklü traktörün saldırının ilerisinde olduğu, patlamanın şiddetiyle vatandaşlara ait ayakkabı ve kişisel bazı eşyalarla, odun toplamada kullandıkları orak ve çeşitli malzemelerin olay yerine saçıldığı görüldü. 

KAMERALAR İNCELENİYOR 

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce, belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine, haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheliden gözaltına alınan Kandil’in güdümündeki HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman’la, HDP’li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bu iki ismin ardından HDP’li Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş da gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen bir kişi ise aranıyor. Soruşturmada, ilçedeki kurum ve işyerlerine ait güvenlik kameralarıyla HDP’li Kulp Belediyesi’nin otoparkındaki giriş çıkış yapan araçlara ilişkin görüntüler inceleniyor. Saldırının ardından güvenlik güçlerince PKK’lı teröristlere yönelik bölgede başlatılan operasyon sürüyor. 

HDP’li Kulp Belediye BaşkanıMehmet Fatih Taş

 

PKK’lı teröristlerin uzaktan kumandayla patlattığı bombanın etkisiyle şarampole savrulan Pikap ağaçlara takılarak durabildi. 

Ankara’nın terörle mücadeledeki kararlı tutumu ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları PKK’yı yok olmanın eşiğine getirdi. Çocukları dağa kaçırılan annelerin Diyarbakır’daki onurlu direnişi ise süreci hızlandırdı. PKK, vatandaşlardan intikam almak için kanlı saldırıyı gerçekleştirdi. 

ALÇEK SALDIRIDAN GERİYE 13 YETİM KALDI

Saldırıda şehit olan İhsan Çelikbilek (43), Mehmet Bozyel (17), Abit Yıldız (22), Ömer Yıldız (15), Siraç Yıldız (26), Ahmet Ay (23) ve Sinan Diğer (45) düzenlenen törenlerinden ardından toprağa verildi. Hain saldırıda şehit olanların hepsi ekmek parası kazanmak için gündelikçi olarak odun topluyordu. 

BABA ŞEHİT OĞLU YARALI 

Uzaktan kumandalı patlayıcının kullanıldığı saldırıda 43 yaşındaki İhsan Çelikbilek ile oğlu 23 yaşındaki Hüseyin Çelikbilek aynı minibüste bulunuyordu. Baba saldırıda şehit oldu, yaralanan oğlunun tedavisi sürüyor. Baba Çelikbilek 4 erkek, 2 kız olmak üzere 6 çocuk babasıydı. 

ŞEHİTLERDEN İKİSİ ÇOCUK 

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Kuşyayla köyünden, para kazanıp daha iyi bir yaşam için Kulp ilçesine odun toplamaya gelen şehit Mehmet Bozyel 17, aynı saldırıda 3 kuzeniyle şehit olan Ömer Yıldız ise henüz 15 yaşındaydı. 

ANNESİNİN ELİ KULAĞIYDI 

Yürekleri dağlayan hain saldırının bir diğer kurbanı şehit Ahmet Ay’ın annesi Taat’ın şeker hastalığına bağlı 2 gözünün de görmediği belirtildi. Bekar olan şehit Ay, emekli muhtar olan babası Kutbettin Ay ile annesine bakıyordu. Lise mezunu olan Ay, annesinin eli kulağıydı. Çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakmak için odun toplamaya giden ve terörün kurbanı olan Muşlu Sinan Diğer (44) ise evli 5 çocuk babasıydı. 

AYNI AİLEDEN 3 ŞEHİT 

Şehit Abit Yıldız’ın (22) aynı saldırıda kardeşi Ömer ve kuzeni Siraç da şehit oldu. Abit Yıldız’ın 1994 yılında PKK’lı teröristlerin saldırısında yengesi ve 6 kuzenini kaybettiği, amcası İhsan Yıldız’ın da gazi olduğu öğrenildi. Saldırıda 2 kuzeniyle şehit olan Siraç Yıldız (26) evli ve 2 çocuk babasıydı. 

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven,’in “PKK’ya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak” şeklindeki küstah tehdidi büyük tepki topladı. 

LEYLA GÜVEN’DEN PROVOKASYON 

Çocukları kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin onurlu direnişi Kandil’i ve HDP’yi köşeye sıkıştırdı. PKK’nın siyasi kolu HDP’li vekillerin içinde bulunduğu durumu yaptıkları skandal açıklamalar gözler önüne seriyor. Son olarak bir skandal açıklama da HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’den geldi. Hem devleti hem de çocuklarını geri isteyen aileleri Diyarbakır’da yaptığı konuşmada tehdit eden Güven, “PKK’ya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak” dedi. Kandil’in sözcülüğünü yapan Güven’in açıklamaları büyük tepki topladı.

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