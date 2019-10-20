Kanı yerde kalmadı

Sincik ilçe merkezinde, 26 Temmuz gecesi devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay’la ekip arkadaşına, denetim yaptıkları eczaneden çıkarken, PKK'lı teröristler tarafından otomatik tüfeklerle ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Uluçay, kaldırıldığı hastanede şehit düştü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gece merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında 2 PKK’lı teröristi, çıkan çatışmada etkisiz hale getirdi. PKK’lıların, Taha Uluçay'ı şehit eden teröristler olduğu anlaşıldı.