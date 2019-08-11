Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017'de henüz 15 yaşındayken, Maçka’nın Köprüyanı mahallesi kırsalında Mehmetçik’e PKK’lı hainlerin yerini göstermek isterken çıkan çatışmada şehit edildi. Eren dün şehadetinin ikinci yılında anıldı. Kahraman gencin Köprüyanı’ndaki mezarı başında düzenlenen anmaya annesi Ayşe Bülbül ve kardeşleriyle Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Belediye Başkanvekili Ömer Faruk Adıgüzel ve vatandaşlar katıldı. Eren için Kuran-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

ACIM HİÇ GEÇMİYOR

Ayşe Bülbül burada yaptığı konuşmada, acısının hâlâ ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Eren'in şehadetinin üzerinden iki yıl geçtiğini anımsatan Bülbül, “Acım hiç dinmiyor. Erensiz bayramlarım buruk geçiyor. Çok acı benim için. Herkesin acımı paylaşması güzel ama oğlumun olmaması çok acı. Benim acım ben ölmedikten sonra dinmez” dedi. Eren Bülbül'ün tüm kardeşlerinin, “İyi ki varsın Eren” yazılı 15 numaralı Trabzonspor forması giydiği görüldü. Ağabey Arif Bülbül, Eren'i çok özlediklerini dile getirerek, “Eren'in özlemi bizim içimizden hiç gitmiyor. Çok büyük bir gurur ama çok da büyük bir özlem var. Özlemimiz her geçen gün daha çok artıyor” ifadelerini kullandı.

DEPOLARI İMHA EDİLDİ

Eren’in şehit edilmesinden bu yana geçen süre içinde, Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki operasyonlarını daha da yoğunlaştırdı. Doğu Karadeniz'e açılmak isteyen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla, örgütün bölgedeki faaliyetleri bitirildi. Rahat hareket edemeyen ve yiyecek bulmakta güçlük çeken teröristler, bir bir etkisiz hale getirildi. Yine tespit edilen çok sayıda sığınak ve depoyla malzemeler de imha edildi. Böylece Eren’in kanı yerde kalmadı. Sözde Karadeniz açılım grubu etkisiz hale getirilen örgütün, bölgeye yeni gruplar göndermeye çalıştığı ancak güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucu sızma girişimlerinin önlendiği öğrenildi.

KARADENİZ’DEN KAZINDILAR

Doğu Karadeniz kırsalı ve civarında son yıllarda, aralarında İçişleri Bakanlığı’nın “Terörden Arananlar Listesi”nde kırmızı, mavi ve gri kategoride bulunan sözde bölge sorumlularının da yer aldığı teröristlerden 10'u etkisiz hale getirildi, biri yaralı ele geçirildi, 4'ü ise teslim oldu. Yöre insanının da desteğiyle, güvenlik güçlerinin tüm bölgeye yayılan hava destekli arama tarama faaliyetleri sonucu terör örgütü üyelerinin hareket edeceği alan kalmadı.

ŞİFRELERİ ÇÖZÜLDÜ

Antalya'da terör örgütü PKK üyesi oldukları gerekçesiyle yakalanan 5 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt üyelerinin aralarında kullandıkları belirtilen “şifreli haberleşme tablosu” yer aldı. İddianamede ayrıntıları yer alan şifre işaret tablosunun fotoğraflarında örgüt üyelerinin emoji kullanmaları dikkati çekti. Her bir harfe karşılık gelecek şekilde bir emojinin yer aldığı tabloda “U” için gülen yüz, “Ü” için sevimli yüz, “W” için dolar, “Y” için beyzbol topu ve “Ş” için evrak çantası işaretlerinin kullanıldığı belirlendi