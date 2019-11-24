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24 Kasım 2019 Pazar 00:51:10 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 00:52:42

Kandilli Rasathanesi: Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Açıklamada, derinliğin 5 km olduğu belirtildi.

Merkez üssü Van olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasında derinlik 5 km olarak belirtildi.

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