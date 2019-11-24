24 Kasım 2019 Pazar 00:51:10 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 00:52:42
Kandilli Rasathanesi: Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Açıklamada, derinliğin 5 km olduğu belirtildi.
Merkez üssü Van olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasında derinlik 5 km olarak belirtildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- "Külliye'ye çıkan CHP'li" yalanında yeni gelişme! Rahmi Turan kaynağını açıkladı, Talat Atilla 'Mahkemeye vereceğim' dedi
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
- KADEM, 'Sen Varsan Şiddete Yer Yok!’ diyor
- Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Amacımız gençleri dinlemek ve onları anlamak
- 7'nci Kıran operasyonu bu kez Munzur'da başladı