  • Bist 100
    100237
  • Dolar
    5,7423
  • Euro
    6,3204
  • Altın
    276,5260
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
KKTC'ye 653 milyon lira kaynak aktarıldı KKTC'ye 653 milyon lira kaynak aktarıldı
Kandil'in siyasi kanadı HDP'nin eski başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ tutuklamaya sevk edildi Kandil'in siyasi kanadı HDP'nin eski başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ tutuklamaya sevk edildi
Son Dakika... ABD, İran Ulusal Bankası'nı yaptırım listesine aldı Son Dakika... ABD, İran Ulusal Bankası'nı yaptırım listesine aldı
Süleyman Atlı gümüş madalyayla tamamladı Süleyman Atlı gümüş madalyayla tamamladı
Barça'nın genç yıldızına İspanya milli takımı kapıları açıldı Barça'nın genç yıldızına İspanya milli takımı kapıları açıldı
Filenin Sultanları Avrupa'nın en iyileri arasında Filenin Sultanları Avrupa'nın en iyileri arasında
Jose Mourinho'dan Real Madrid açıklaması Jose Mourinho'dan Real Madrid açıklaması
Erzurum'da ayı saldırısı: Pençeyi yiyen öldü, 2 kişi yaralandı Erzurum'da ayı saldırısı: Pençeyi yiyen öldü, 2 kişi yaralandı
UKAP ile askeri personelin yükü hafifleyecek UKAP ile askeri personelin yükü hafifleyecek
UKAP ile askeri personelin yükü hafifleyecek UKAP ile askeri personelin yükü hafifleyecek
How I Met Your Mother Netflix'e geldi mi? How I Met Your Mother Netflix'e ne zaman geliyor? How I Met Your Mother Netflix'e geldi mi? How I Met Your Mother Netflix'e ne zaman geliyor?
Aydın'da bin 108 bedelli asker ant içti Aydın'da bin 108 bedelli asker ant içti
Adalet Bakanlığı mühendis alımı yapıyor: Adalet Bakanlığı mühendis alımına nasıl başvurulur? Adalet Bakanlığı mühendis alımı yapıyor: Adalet Bakanlığı mühendis alımına nasıl başvurulur?
İstanbul'daki okulda dehşet anları! Saniye saniye böyle görüntülendi İstanbul'daki okulda dehşet anları! Saniye saniye böyle görüntülendi
İstanbul'daki okulda dehşet anları! Saniye saniye böyle görüntülendi İstanbul'daki okulda dehşet anları! Saniye saniye böyle görüntülendi
Konya Ilgın'daki hayvan pazarında 'veba' karantinası Konya Ilgın'daki hayvan pazarında 'veba' karantinası
Meclis ne zaman açılıyor 2019? TBMM hangi tarihte açılacak? Meclis ne zaman açılıyor 2019? TBMM hangi tarihte açılacak?
'Mesut Özil'e teklif varsa derhal gönderilmeli' 'Mesut Özil'e teklif varsa derhal gönderilmeli'
İzmir'de birkaç tane gazi tesettürlü öğretmeni protesto etti İzmir'de birkaç tane gazi tesettürlü öğretmeni protesto etti
Yeni Malatyaspor'da tek hedef Galatasaray'ı yenmek Yeni Malatyaspor'da tek hedef Galatasaray'ı yenmek
'Neymar'ı transfer etmek için her şeyi yaptık' 'Neymar'ı transfer etmek için her şeyi yaptık'
Beşiktaş deplasmanda kalesini gole kapatamıyor Beşiktaş deplasmanda kalesini gole kapatamıyor
Ozan Ruhi Su, kabri başında anıldı Ozan Ruhi Su, kabri başında anıldı
Aydos'u yakmaya çalışan alçağın kimliği belli oldu! Aydos'u yakmaya çalışan alçağın kimliği belli oldu!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Eylül 2019 Cuma 18:12:50 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 18:28:03

Kandil'in siyasi kanadı HDP'nin eski başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ tutuklamaya sevk edildi

Eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ 2014'teki Kobani gösterileriyle ilgili Ankara'daki soruşturma kapsamında tutuklamaya sevk edildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında tutuklamaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Demirtaş ve Yüksekdağ, soruşturma çerçevesinde bulundukları cezaevinden videokonferans sistemiyle cumhuriyet savcısına ayrı ayrı ifade verdi.

Edinilen bilgiye göre, Demirtaş ifadesinde detaylı ifade vermek için süre talebinde bulundu. Demirtaş ayrıca Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) marifetiyle değil, avukatlarıyla birlikte bizzat huzurda ifade vermek istediğini dile getirdi.

Savcı, ifade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ'ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Demirtaş'ın avukatları, şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesinde düzenlenen "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklamaya sevk edildiğini kaydetti.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ