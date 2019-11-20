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20 Kasım 2019 Çarşamba 19:13:12 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 19:30:48

Kandil'in siyasi kanadı HDP’li Hatice Çevik tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı HDP’li Hatice Çevik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 15 Kasım’da gözaltına alınan Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan Çevik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Valilik, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş’ı belediye başkanvekili olarak görevlendirmişti.

DHA

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