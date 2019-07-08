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08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:04:57

Kandil'in kalbine nokta atış

PKK'nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil'de, ilk defa üst düzey bir terörist etkisiz hale getirildi. Örgütün sözde başkanlık konseyi üyesi 'Halmat Diyar' hava operasyonuyla öldürüldü. 

Eli kanlı terör örgütünün sözde lider kadrosunu etkisiz hale getirmeye yönelik operasyonlar zincirine çok önemli bir halka daha eklendi. PKK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi olan ‘Halmat Diyar’ kod adlı Diyar Garip Muhammed, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 27 Haziran'da Kandil'e düzenlediği ortak operasyonla öldürüldü. 

YERLİ VE MİLLİ OPERASYON 

Tamamen yerli ve milli imkânlarla gerçekleştirilen ve çok titiz bir planlamanın ürünü olan operasyon, Kandil'in Kortek virajları bölgesinde gerçekleştirildi. MİT, terör örgütünün 'girilemez' dediği bölgede istihbarat topladı. TSK, ilk kez üst düzey bir teröristi sözde ana karargâhın bulunduğu bölgede vurarak elebaşılara 'kaçış yok' mesajı verdi. 1973 Irak Süleymaniye doğumlu elebaşı Diyar Garip Muhammed, 1992'de katıldığı terör örgütü PKK'nın sözde başkanlık konseyinin 7 üyesinden biriydi. 

KAÇACAK YERLERİ KALMADI 

Murat Karayılan, Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Mustafa Tarasu ve Ali Haydar Kaytan gibi elebaşıları, sözde “başkanlık konseyinin” diğer üyelerini oluşturuyor. 'Halmat Diyar'ın etkisiz hale getirilmesi, Kandil'i 'güvenli sığınak' olarak gören PKK elebaşılarını paniğe sevk etti. Etraflarındaki çemberin iyice daraldığını gören elebaşılar, ne yapacağını şaşırdı. Kandil'deki mağaralarda saklanan üst düzey teröristler, her an vurulma korkusuyla yaşıyor. Mayıs ayının sonunda MİT ve TSK ortak operasyonunda, Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yönelik hava harekâtıyla vurulmuştu. 

63 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ 

Öte yandan 27 Mayıs’ta başlayan Pençe Harekatı’yla koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine dün hava harekâtı düzenlendi. Harekâtta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece operasyonun başından bu yana öldürülen terörist sayısı 63 oldu.

IRAK-SURİYE İRTİBATINI SAĞLIYORDU

Sözde başkanlık konseyinin 7 üyesinden biri olan 'Halmat Diyar', örgütün Irak sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu. Irak'tan Suriye'ye yapılan terörist ve silah sevkıyatını yönetiyordu.  

GABAR'DA PKK'YA DARBE

Şırnak’ın Gabar bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İki teröristin yeri İHA’yla tespit edildi. Teröristler, F-16’larla düzenlenen hava harekâtıyla öldürüldü. Teröristlerden birinin gri listede aranan Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi.

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