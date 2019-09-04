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04 Eylül 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 08:31:19

Kandil'e karşı anne direnişi

PKK’nın siyasi kolu tarafından dağa kaçırılan çocukların anneleri bir bir HDP’nin karşısına dikiliyor. Hacire Ana’nın zaferinden sonra Diyarbakır’da 4 anne daha Kandil’in partisinin il başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 

Teröre destek veren belediyelere yapılan kayyum atamaları, aileleri cesaretlendirdi. Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’ye karşı acılı anneler korku duvarlarını yerle bir etti. Diyarbakır’da yaklaşık bir hafta önce anne Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar’ın HDP’lilerce dağa kaçırıldığını belirterek, oğlu gelene kadar, HDP İl Başkanlığı önünden ayrılmayacağını söyledi. Oturma eyleminin 5. gününde oğlu ortaya çıkan Akar, eylemini sonlandırdı. Mehmet Akar çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası alarak, ailesine kavuştu. 

HEPSİ ÖRGÜTLE BAĞLANTILI 

Dün de Kandil’in güdümündeki HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Çetinkaya ailesi, oğulları Süleyman Çetinkaya’nın HDP’lilerce Suriye’ye kaçırıldığını belirterek, oturma eylemi başlattı. Eğil ilçesinde yaşayan baba Süleyman Çetinkaya, eşi ve 4 çocuğuyla yaptığı oturma eyleminde oğlunun cuma gününden beri kayıp olduğunu söyleyerek, bulunmasını istedi. Çetinkaya, “Çocuğum sürekli HDP İl Başkanlığı’na geliyordu. Haftada 2 gün burada kalıyordu. Geçen cuma günü saat 18.00’den sonra telefonuna ulaşılamadı. Pazartesi karakola gittim. Karakol araştırdı, Mardin’de bir kadınla Suriye’ye göndermişler. HDP’lilerle görüştüm, ‘Bizim haberimiz yok’ diyorlar. Yalan söylüyorlar. Çocuğum gelene kadar biz gitmiyoruz. Niye bunların çocukları yok mu? Onları göndersinler. Öyle parti severlerse, dağ severlerse gitsinler. Ayrımcılık yapıyorlar, zulüm yapıyorlar. İsterlerse çocuğumu getirebilirler. Hangi saat isterlerse getirebilirler. Örgütle bağlantılıdırlar. Kendi çocuklarına iş verip çalıştırıyorlar ama milletin çocuklarını dağa gönderiyorlar. Madem çok istiyorlar önce kendi çocuklarını göndersinler. Benim gibi fakir ve zavallı insanların çocuklarını gönderiyorlar. Bu kadar zulüm yapılamaz” dedi. Anne Fevziye Çetinkaya da çocuğuna kavuşmak istediğini belirterek, “Çocuğumu getirsinler. Çocuğum gelmeden buradan gitmem” diye konuştu. 

BİRBİRLERİNDEN GÜÇ ALDILAR 

Çetinkaya ailesinin ardından, 4 yıl önce 10 yaşında olan oğlu Azad’ın teröristlerce dağa kaçırıldığını belirten Remziye Akkoyun da oturma eylemi başlattı. 4 yıldır oğlunu bulmak için mücadele verdiğini, ancak sonuç alamadığını ifade eden Remziye Akkoyun, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden güç aldığını ve onlarla birlikte oğlu getirilinceye kadar eylemine devam edeceğini söyledi. Ardından iki aile daha çocuklarının HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını ve geri getirilmelerini istediklerini söyleyerek oturma eylemine katıldı. 

‘ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN GİTMEYİZ’ 

AİLELER İSYANDA

ONLARIN ÇOCUKLARI ÖZEL OKULDA BİZİMKİLER DAĞDA 

Oturma eylemi sürerken HDP il binasından çıkan partililer, Çetinkaya ailesiyle tartıştı. Acılı ailenin üzerine yürüyen HDP’lilerle yaşanan gerginlik polis tarafından önlendi. Çetinkaya ailesinin fertlerinden Aysel Bozkurt, HDP’lilere, “Diyarbakır’da genç bırakmadınız. Ya cezaevinde ya toprağın altında. Başlarım sizin Kürdistan davanıza, oğlumuzu geri verin. Bunların çocukları lüks okullarda okuyor. Yeter artık toprağın altı genç doldu, nereye kadar? Artık HDP’ye verecek çocuklarımız yok. 30 yıldır bu oyun sürüyor. Yeter artık insanlar biraz gözünü açsın. Bunların ekmeğine yağ sürmedik, eğer sürseydik tepki almazdık” diye bağırarak tepki gösterdi. 

Baba Şahap Çetinkaya, habercilere açıklamalarda bulunurken gözyaşlarına hakim olamadı. 

Hacire Akar, bir hafta önce oğlu Mehmet Akar’ın HDP’lilerce dağa kaçırıldığını belirterek, başlattığı oturma eylemi sonucu oğluna kavuşarak ailelere örnek oldu. 

Kanser tedavisi gören Ayşegül Biçer, 10 gün önce kaçırılan oğlunu terör örgütünden geri istiyor.

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