Kandil'e kadar durmak yok

Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK’lı teröristlere karşı 27 Mayıs’ta başlatılan Pençe Harekâtı büyük bir başarıyla sürüyor. Örgütte büyük paniğe neden olan harekâtta onlarca terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda sığınak, mağara ve silah deposu da imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı, elde edilen bu başarının ardından harekâtı, PKK’lı teröristlerin bulunduğu diğer bölgelere genişletme kararı aldı.

ÖNCE OBÜSLER VURDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Pençe Operasyonu’nda elde edilen gelişmeler sonucunda, 12 Temmuz 2019 akşamı, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 22.00'de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekât başlatılmıştır” denildi.

İNLERİ YERLE BİR EDİLECEK

Harekâtın devam ettiği belirtilen açıklamada, “Operasyon, Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA’ların desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekâtla Hakurk bölgesinde terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı. Yeni operasyonun, terör yuvası Kandil yerle bir edilene kadar süreceği öğrenildi. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Harekatı’na ilişkin verileri paylaştı. TSK’nın terörle mücadelede kararlı olduğunu belirten Akar, “Terör belasını bitirmekte kararlıyız.

143 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor, devam edecek. 27 Mayıs'tan bugüne kadar 61'i Pençe Harekâtı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde toplam 143 terörist etkisiz hale getirilmiştir. TSK, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde, mavi vatanımızda ve semalarımızda devletimizin bekâsı, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için mücadele etmektedir” dedi.