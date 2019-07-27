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27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:41:14 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:05:26

Kandil ve Karacak'ta 34 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Karacak bölgelerine yönelik 17-19 Temmuz'da düzenlenen harekatlarda 34 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Muharip filo komutanlıklarından kalkan 20'ye yakın uçağın katıldığı, İHA'lar, SİHA'lar, Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağı ile tanker uçaklarının görev aldığı Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Karacak bölgelerine yönelik 17-19 Temmuz'da düzenlenen harekatlarda 34 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin sınır ötesinde üs olarak kullandığı bölgelere yönelik hava harekatlarından etkili sonuçlar almaya devam ediyor.

Bir yandan terör örgütüne ait Hakurk'taki hedeflere yönelik sürdürülen Pençe Harekatı ile komandolar teröristlerin inlerine girmeyi sürdürürken, diğer yandan da Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, sınır ötesinde terör örgütü tarafından üs olarak kullanılan bölgeleri vuruyor.

Bu kapsamda jetler 19 Temmuz'da Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine geniş çaplı bir hava harekatı gerçekleştirmişti.

Hedeflerin titizlikle belirlendiği, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda hassasiyet gösterilen harekatta, muharip filo komutanlıklarından kalkan 20'ye yakın uçak katılmış, İHA'lar, SİHA'lar, HİK uçağı ile tanker uçaklar görev almıştı. Teröristlere ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin lazer güdümlü mühimmatla imha edildiği harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığı vurgulanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Akar açıklamıştı

Jetler, 17 Temmuz'da ise Kandil'deki teröristlere ait hedefleri ateş altına almak için havalanmıştı. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefleri vurmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da harekata ilişkin, "Erbil’deki alçak saldırıyı müteakip Kandil bölgesine yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bu harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat ile İHA’larımız kullanılmıştır. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu harekatlar sonucunda Kandil’de 16, Karacak’ta 18 olmak üzere ilk belirlemelere göre 34 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs’tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde yürütülen harekatlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 255 oldu. Harekatlarda teröristler tarafından kullanılan mühimmat depoları ve silah mevzileri de imha edildi. 

27 Mayıs’tan bu yana 255 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana Irak'ın kuzeyinde yürütülen tüm operasyonlarda 255 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

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