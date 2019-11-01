01 Kasım 2019 Cuma 09:29:29 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 09:55:40
Kandil ve Haftanin vuruldu: 3 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA’larla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde, 3 PKK'lı teröristin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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