Kandil’in partisinin bayrak hazımsızlığı

Mardin’de kayyum döneminde yeniden düzenlenen web sitelerinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin kanından rengini alan Türk bayrağının fotoğraflarının kaldırılması büyük tepki topladı.

BELEDİYE YÖNETİMİ SESSİZ

Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu olan HDP’li Mardin Büyükşehir, Nusaybin, Savur ve Derik belediyelerinin sayfalarında Türk bayrağı ve Atatürk’ün kaldırılmasına yönelik herhangi bir açıklama da yapılmadı.

HALKTAN SAVCILARA ÇAĞRI

Vatandaşlar, savcılıkları bayrak ve ülke kurucusuna yapılan hakaretle ilgili yasal işlem yapılması için göreve çağırdı. Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu, “Mardin’deki hiçbir belediyeyi Kandil anlayışına teslim etmeyeceğiz” dedi.

HDP’li Mardin Büyükşehir, Nusaybin, Savur ve Derik belediyelerinin internet sitelerini aynı anda, Atatürk ve Türk bayrağının yer almadığı tasarımlarla güncellemesi büyük tepki topladı.