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30 Ekim 2019 Çarşamba 09:32:45 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 09:35:47

Kandil’den gelen talimatla Avrupa meydanlarına çıkıyorlar

Avrupa ülkelerinde Türk vatandaşları hedef alan saldırılarını yoğunlaştıran PKK/YPG sempatizanları sokakları terörize ediyor. Barış Pınarı Harekatı’nın başlangıcından bu yana şiddet dozunu artıran PKK yandaşları Türk ailelere, iş yerlerine, camilere çeşitli saldırılar düzenliyor. Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP) Genel Başkanı Ali Gedikoğlu PKK sempatizanlarının Kandil’den gelen talimatlarla örgütlenerek eylemlerini gerçekleştirdiklerini söylüyor. Gedikoğlu’na göre PKK yandaşlarının Avrupa’da caydırıcı bir müdahale ile karşılaşmamalarının sebebi ise kendilerine karşı gösterilen medya ve siyasi desteği.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, PKK/YPG sempatizanları Avrupa ülkelerinde Türk vatandaşları hedef alan saldırıları yoğunlaştırdı. Barış Pınarı Harekatı süresince çeşitli Avrupa kentlerinde protestolar düzenleyip sokakları terörize eden PKK yandaşları son olarak Norveç’in başkenti Oslo’da içinde bebek olan Türk bir ailenin aracına saldırdı.

Barış Pınarı Harekatını protesto kisvesi adı altında Türk işyerleri, dernekler, araçları ve camileri hedef alan sempatizanlar Avrupa polisinin göz yummasıyla şiddet eylemlerini sürdürüyor.

Aynı gün aynı saatte aynı afişlerle çıkıyorlar

PKK yandaşlarının Avrupa’da emir komuta zinciri içinde örgütlendiğini söyleyen Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP) Genel Başkanı Ali Gedikoğlu, Kandil’den gelen talimatla sokaklara çıkıldığını ve aynı gün aynı saatte aynı afiş ve sloganlarla eylem yapıldığını ifade ediyor.

Sadece bugün değil geçmişte yaptıkları eylemlerle de Türklerin işyerlerine ve ibadethanelerine aynı zaman da Strazburg’daki Avrupa konseyi binalarına bir çok kez şiddet içeren saldırılar düzenlediğini söyleyen Gedikoğlu “Batılı otoriteler PKK’nın düzenlediği bu eylemlere kamu güvenliği açısından yaklaşmıyor” ifadelerini kullanıyor.

Belediye gösterilere izin veriyor

Batılı otoritelerin özellikle PKK sempatizanlarını koruduğunu vurgulayan Gedikoğlu “Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa konseyinin önünde yıllardır PKK propagandası yapılıyor. Bu propagandanın durdulması için valiliğe yapılan müracaatlar Strazburg belediyesine yönlendiriliyor. Strazburg belediyesine gidildiğinde de belediye şiddet içermediği gerekçesiyle gösterilere izin veriyor” diyor.

Gedikoğlu, PKK’nın örgüt yapısıyla ve hiyerarşik sistemi ile Avrupa’nın güvenliği için tehdit oluşturduğunu söylüyor: “Cojep İnternational isimli organizasyonumuzla geçen yıl gerçekleştirdiğimiz yüzler sergisi ve Avrupa’nın güvenliği ve PKK konulu sempozyumumuzda bunları gündeme getirdik, şiddet eylemlerini Avrupalı karar alıcılara duyurmaya çalıştık ancak görünen o ki yeterli olamamışız”

Medya ve siyasiler himaye ediyor

Avrupa medyası ve siyasetçilerinin de PKK’ya desteği üzerinde duran Gedikoğlu “Gözümüzden kaçırmamamız gereken en önemli olay Avrupa medyası, Avrupalı siyasi partiler özellikle de sosyalistler, Yeşiller ve Komünist Partisi PKK sempatizanlarını himaye etmektedir. Bu partiler için PKK bir terör örgütü değil,ideolojik birliktelik içinde oldukları siyasi harekettir”.

Bu himaye ve ideolojik birlikteliğin doğru okunması gerektiğini söyleyen Gedikoğlu Avrupa’nın aklını başına alarak şiddet olaylarını durdurması gerektiğini ifade ediyor.

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