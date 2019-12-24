Kanal İstanbul'la ilgili felaket çığırtkanlığı yapanlara cevap: Depremi tetiklemez
Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesiyle ilgili, bilim insanları Kanal İstanbul Projesi’nin yeryüzü ve yeraltı gerilme dengelerini bozacağını söyleyerek felaket çığırtkanlığı yapmasının ardından İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu dev projenin depremleri tetikleyip tetiklemeyeceğine yönelik dikkat çeken açıklamada bulundu.
CHP zihniyetinin dev proje Kanal İstanbul ile ilgili felaket çeğırtkanlığı yaptığı son günlerde deprem iddialarına yönelik açıklama İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu'dan geldi.
KANAL İSTANBUL YER ALTI DENGELERİNİ BOZAR MI?
"Benim fikrim; Kanal İstanbul'un, depremleri tetikleme konusunda bir etkisi olmaz. Yerin 20 kilometre derinliğinde ve 7'nin üzerinde büyüklükte deprem hazırlığı var. Kuzey Anadolu Fay hattını tetikleyecek etki yapmaz. Depremi tetikleyemez ama 'depremden nasıl etkilenir?' ayrı bir şey. Yerin 18-20 kilometre derinliğinde olan bir depremin kanal ile birlikte tetiklenmesi çok doğru bir şey değil."
(DHA)
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