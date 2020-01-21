Kanal İstanbul'a karşı çıkan CHP, İYİ Parti ve HDP rant peşinde!

Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) ve İstanbul Havalimanı projelerinin çeşitli engellemelerle hayata geçtiği İstanbul, yeni bir tartışmanın merkezi haline geldi.

MİLLET İTTİFAKI KANAL İSTANBUL'A KARŞI

Mega proje Kanal İstanbul'un ihale sürecine girmesiyle, Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti ve HDP grupları harekete geçti. İttifak üyesi her bir parti, mega projeye karşı kampanya yürütürken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu süreçte öne çıkan isimlerin arasında yerini aldı.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU: BİR RANT PROJESİDİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'la ilgili "Kanal İstanbul devlet projesi değil, Erdoğan'ın rant projesidir" ifadelerini kullandı. İBB Başkanı İmamoğlu da benzer bir çıkışla "Bu proje ciddi anlamda bir rant projesidir" iddiasını ortaya attı. Millet İttifakı'nın diğer üyeleri de, mega projeye karşı olduklarını en yüksek perdeden dile getirdi.

PROJENİN EMLAKÇILARI CHP, İYİ PARTİ VE HDP'NİN İLÇE BAŞKANLARI

Oysa Kanal İstanbul güzergahında yer alan arazilerin emlakçılığını CHP, İYİ Parti ve HDP'nin Arnavutköy ilçe başkanları yapıyor. CHP'den genel merkez, teşkilat ve milletvekili düzeyinde pek çok isim de yakın zamanda bölgeden arazi satın aldı.

CHP'Lİ TUNCEL PEK ÇOK CHP'Lİ İSME ARAZİ KONUSUNDA ARACI OLDU



CHP Arnavutköy İlçe Başkanı Ruhi Tuncel, aynı zamanda 'Ruhi Tuncel Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı' adlı şirketin sahibi.

Tuncel'in, Kanal İstanbul'a birkaç kilometre uzaklıkta yer alan Dursunköy'de arazileri var. Aynı zamanda CHP'nin üst düzey pek çok ismine, bölgeden arazi satın almaları için aracı oldu.

HDP'Lİ ARAS KANAL İSTANBUL VURGUSUYLA ARAZİ SATIYOR

HDP Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Aras, Kanal İstanbul güzergahında hem arsa hem de konut satışları yapıyor.

HDP'Lİ KAHRIMAN KANAL İSTANBUL'U KAPAK FOTOĞRAFI YAPTI



HDP'nin Arnavutköy belediye başkan adayı ve eski ilçe başkanı Yavuz Kahrıman, 'CNS Emlak ve Danışmanlık' adlı şirketin sahibi.

Kahrıman'ın şirketine ait sosyal medya sayfasının kapak fotoğrafında Kanal İstanbul yer alıyor. Şirketin portföyündeki 'Kanal İstanbul' manzaralı arsanın bedeli tam 3 milyon TL.

İYİ PARTİLİ AKTÜRK KANAL İSTANBUL GÖRSELİYLE SATIŞ YAPIYOR



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İYİ Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Tuncay Aktürk, 'Aktürk Gayrimenkul' adlı şirketin sahibi.

Firmanın internet sitesinde pek çok arsa ilanının yanı sıra, Kanal İstanbul'un bölgeye yapacağı değerlenme etkisine dair çok sayıda haber yer alıyor.Öte yandan şirketin görselinde Kanal İstanbul görsellerine yer verilmesi dikkat çekiyor.