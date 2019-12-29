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29 Aralık 2019 Pazar 15:27:44 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 15:36:06

'Kanal İstanbul'a itiraz için imza atmayan' belediye çalışanı stant görevlileri tarafından darp edildi

Eskişehir'de CHP Tepebaşı İlçe Başkanlığınca Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu'na itiraz için imza kampanyası amacıyla kurulan stant kuruldu. İmza kampanyasına destek vermek istemek Büyükşehir Belediyesi çalışanı Kemal Şahin stant görevlileri tarafından darp edildi.

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesi Doktorlar Caddesi'nde dün CHP Tepebaşı İlçe Başkanlığınca Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu'na itiraz için imza kampanyası amacıyla stant kuruldu.

İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi çalışanı Kemal Şahin (36) ile stant görevlileri arasında imza kampanyasına destek vermek istemediği için tartışma yaşandı. Şahin, çıkan arbedede darbedildiğini öne sürdü. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine Şahin ile CHP Tepebaşı İlçe Teşkilatı üyeleri M.A. ve A.N. polis merkezine götürüldü. Taraflar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Kemal Şahin, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoldan geçtiği sırada stant görevlileri tarafından imza atmasının istendiğini iddia etti.

İmza vermek istemediğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"İMZA ATMADIĞIMDAN HEM DARP EDİLDİM HEM DE İŞİMDEN OLACAĞIM"

"Ben parti ayrımı yapmadan, devlete millete bağlı bir vatandaşım. 'Devletimiz yol yaptı, köprü yaptı, kanal da yapsın bunda ne var' diye tepki gösterdim. 'Montunda belediyenin amblemi var, o amblem sana yakışmıyor' dediler. O sırada birisi görüntü çekiyordu. Bunun üzerine, 'Neden görüntü çekiyorsunuz, beni işimden etmek mi istiyorsunuz' dedim. İmza atmadığımdan hem darbedildim hem de işimden olacağım. Hastaneye gittim, darp raporu aldım. Boynumda sargı var. Bu olaydan sonra iş yerimden arayıp belediyeye çağırdılar, hakkımda bir tutanak olduğunu söylediler. Sebebini sorunca da üniforma ile çarşıda gezerken standa saldırdığımı belirttiler. Avukatımla görüşeceğimi söyleyerek tutanağı imzalamadım. Bir sebebe bağlayarak işime son verecekler diye korkuyorum."

İKİ TARAFTA KARAKOLA İFADE VERDİ

M.A. ve A.N'nin ise Şahin'i kendilerinin durdurmadığını, standa gelerek hakaretlerde bulunması üzerine diğer partililerle sakinleştirmeye çalıştıklarını ileri sürdüğü, daha sonra polislerin olaya müdahale ettiğini söylediği öğrenildi.

CHP İl Başkanı Abdülkadir Adar da tarafların birbirinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Adar, "Vatandaşın standa gelip hakaret ettiğini öğrendim. Küfürlü konuşmuş ve oradakilere bıçak çekmiş. Yaşanan arbede sonucunda da iki taraf da karakolda ifade verdi zaten." dedi.

(AA)

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