Kanal İstanbul ile ilgili ÇED raporu inceleme değerlendirme komisyonunda kabul edildi. Projeyle ilgili ÇED raporu 10 gün süreyle halkın görüşüne açıldı.

Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygun bulunarak kabul edildi.

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