23 Aralık 2019 Pazartesi 11:54:27 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 11:55:59
Kanal İstanbul ile ilgili ÇED raporu inceleme değerlendirme komisyonunda kabul edildi
Kanal İstanbul için hazırlanan ve Nihai’ olarak kabul edilen ÇED raporu halkın görüşüne açıldı. 10 gün boyunca askıda kalacak rapora göre, kazı çalışmalarında oluşacak toplam hafriyat 1 milyar 155 milyon 668 bin metreküp olarak hesaplandı
Kanal İstanbul ile ilgili ÇED raporu inceleme değerlendirme komisyonunda kabul edildi. Projeyle ilgili ÇED raporu 10 gün süreyle halkın görüşüne açıldı.
Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygun bulunarak kabul edildi.
Ayrıntılar geliyor…
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- Kanal İstanbul ile ilgili ÇED raporu inceleme değerlendirme komisyonunda kabul edildi
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