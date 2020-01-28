Kanal İstanbul için rant ittifakı! CHP, İYİ Parti ve HDP yine bir arada

  • Bist 100
    120842
  • Dolar
    5,9449
  • Euro
    6,5500
  • Altın
    302,4480
İstanbul
6 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TSK'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı TSK'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'koronavirüs' itirafı: Hata yaptık Dünya Sağlık Örgütü'nden 'koronavirüs' itirafı: Hata yaptık
İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına saka kuşu kaçırmak isterken yakalanan yolcunun cezası belli oldu İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına saka kuşu kaçırmak isterken yakalanan yolcunun cezası belli oldu
İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına saka kuşu kaçırmak isterken yakalanan yolcunun cezası belli oldu İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına saka kuşu kaçırmak isterken yakalanan yolcunun cezası belli oldu
BİM'e bugün neler geliyor? BİM 28 Ocak aktüel ürünleri listesi burada BİM'e bugün neler geliyor? BİM 28 Ocak aktüel ürünleri listesi burada
Başkan Erdoğan'dan hemen sonra bölgeye gitti Başkan Erdoğan'dan hemen sonra bölgeye gitti
Gri Liste'de aranan kadın terörist, Uzman Çavuş Avcı’nın kullandığı araçta yakalandığı ortaya çıktı Gri Liste'de aranan kadın terörist, Uzman Çavuş Avcı’nın kullandığı araçta yakalandığı ortaya çıktı
Başkan Erdoğan, Suriyeli Mahmud’a vatandaşlık verileceğini açıklamıştı: Bunu yaparken ödül almayı düşünmedim ama çok sevindim Başkan Erdoğan, Suriyeli Mahmud’a vatandaşlık verileceğini açıklamıştı: Bunu yaparken ödül almayı düşünmedim ama çok sevindim
Deprem gecesi milli İHA detayı: 25 dakikada gündüz gibi Deprem gecesi milli İHA detayı: 25 dakikada gündüz gibi
Körfez'de Doğu Akdeniz rahatsızlığı: Türkiye'ye karşı Rumlarla ittifak dönemi başlattılar Körfez'de Doğu Akdeniz rahatsızlığı: Türkiye'ye karşı Rumlarla ittifak dönemi başlattılar
İstanbul'da yol kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı İstanbul'da yol kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı
İstanbul'da yol kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı İstanbul'da yol kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı
Paylaşımlar gerçeği ortaya çıkardı: Ekrem İmamoğlu 'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı! Paylaşımlar gerçeği ortaya çıkardı: Ekrem İmamoğlu 'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
Almanya'da yeni tip koronavirüs vakası! İlk kez tespit edildi Almanya'da yeni tip koronavirüs vakası! İlk kez tespit edildi
Kanal İstanbul için rant ittifakı! CHP, İYİ Parti ve HDP yine bir arada Kanal İstanbul için rant ittifakı! CHP, İYİ Parti ve HDP yine bir arada
Emekliye 2 bin TL! Emeklinin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekliye 2 bin TL! Emeklinin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
ABD'den İdlib'deki saldırılar dolayısıyla Rusya, İran ve Esed rejimine kınama ABD'den İdlib'deki saldırılar dolayısıyla Rusya, İran ve Esed rejimine kınama
Emekliye 2500 TL müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek? Emekliye 2500 TL müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat!
Herkesin merak ettiği sorunun cevabı! Deprem vergisinin nereye harcandığı belli oldu Herkesin merak ettiği sorunun cevabı! Deprem vergisinin nereye harcandığı belli oldu
Piyasaların korona ile imtihanı! Piyasaların korona ile imtihanı!
Başkan Erdoğan'dan Elazığ ve Malatya çok önemli için KOSGEB açıklaması Başkan Erdoğan'dan Elazığ ve Malatya çok önemli için KOSGEB açıklaması
Aksaray’da panik! 9'u Çinli 12 kişi hastaneye kaldırıldı Aksaray’da panik! 9'u Çinli 12 kişi hastaneye kaldırıldı
Araç sahiplerine müjde! Çifte indirim geldi Araç sahiplerine müjde! Çifte indirim geldi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ocak 2020 Salı 08:56:01 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 09:03:22

Kanal İstanbul için rant ittifakı! CHP, İYİ Parti ve HDP yine bir arada

Kanal İstanbul’u karalamak için her yolu deneyen Millet İttifakı’nı oluşturan CHP İYİ Parti ve HDP’nin Arnavutköy ilçe başkanlarının, rant ittifakı kurduğu ortaya çıktı. Emlakçılık yapan başkanlar arsalarını Kanal İstanbul manzaralı diyerek satıyor.

Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi dev projelere karşı çıkan Millet İttifakı üyeleri CHP, İYİ Parti ve HDP Kanal İstanbul'un yapımını engellemekiçinellerinden geleni yapıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Kanal İstanbul devlet projesi değil, Erdoğan'ın rant projesidir" derken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da rant iddialarında bulunmuştu.

Ancak bu üç partinin Arnavutköy ilçe başkanlarının ise Kanal İstanbul güzergâhı üzerindeki araziler için emlakçılık yaptıkları ortaya çıktı. İlçe başkanlarının bu araziler üzerinden yüksek miktarda kâr elde ettikleri, bunun yanı sıra genel merkez, teşkilat ve milletvekili düzeyinde pekçok partiliye de ucuz yolla arazi pazarladıkları ileri sürüldü. İddialara göre CHP Arnavutköy İlçe Başkanı Ruhi Tuncel, "Ruhi Tuncel Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" isimli şirketin sahibi. İYİ Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Tuncay Aktürk'ün ise "Aktürk Gayrimenkul" adlı şirketi var. HDP Arnavutköy Belediye Başkan Adayı ve eski İlçe Başkanı Yavuz Kahrıman ise "CNS Emlak ve Danışmanlık" şirketinin sahibi. Mevcut HDP Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Aras da bölgede emlak işleri yapıyor.

İmamoğlu'nun Arnavutköy'e gerçekleştirdiği Kanal İstanbul ziyaretinde, Ruhi Tuncel bölgeyle ilgili bilgi vermişti. Tuncel'in, Dursunköy'de arazileri olduğu, CHP'nin üst düzey pek çok ismine, bölgeden arazi satın almaları için aracı olduğu belirtildi. HDP'li başkanın da projeye karşı çıkan partisinin aksine satış ilanlarında "Kanal İstanbul manzaralı arsalar", "Kanal İstanbul'a yakın ve Kanal İstanbul'la zirvede" ifadeleri kullanıldığı dikkat çekti.

Arnavutköy'de emlakçılık yapan Mehmet Geyik, Kanal İstanbul'un duyurulmasının ardından 10 bin liralık arsaların 500 bin liralara, 60-70 bin lira olan 100 metrekarelik evlerin 350 bin ile 500 bin liralara çıktığını belirterek, "Ev fiyatları sitelerde ise 700 bin ile 1 milyon TL'ye kadar yükseldi. Emlakçı sayısı da resmi ve gayri resmi 3 bin 500'e kadar yükseldi. İlçede tuvaletçilik yapanlar dahi emlak işine girdi" dedi.

(Sabah)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ