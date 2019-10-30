Kanada'dan skandal Şahin Cilo (Mazlum Kobani) daveti

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin'e (Mazlum Kobani) sahip çıkan ülkelerin sayısı giderek artıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "general" diyerek Washington'a davet ettiği isim için Kanada da harekete geçti.

Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen Rudaw haber sitesinde yer alan habere göre, Kanada Savunma Bakanlığı, Kobani'yi ömrünü savaşlarda insanlığa hizmet için adayan kişilere her yıl bakanlık tarafından verilen "temiz savaşçı" ödülünü alması için Kanada'ya davet etti.

TERÖRİST BİR ANDA GENERAL OLDU

Trump, sosyal medya hesabından Kobani'ye seslenerek, "Nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkürler General Mazlum. Lütfen Kürt halkına en içten saygılarımı iletin. Yakında seni görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye çağrı yaparak, "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi gerekiyor" demişti.

(Haber 7)