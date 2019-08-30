Kan donduran kan davası cinayeti! Herkesin gözü önünde ölmesini beklediler

Olay, kent merkezindeki şehirlerarası otobüs terminalinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir süre önce askerden terhis olan Suat Yüksekbağ, yaşadığı Siirt'in Baykan ilçesinden, Batman'da mevsimlik işçi olarak çalışan babasını ziyarete geldi. Babasıyla hasret gideren genç, Baykan'a dönmek için geldiği otogarda R.K. ve A.K. adlı kardeşlerin bıçaklı- sopalı saldırısına uğradı. Yüksekbağ, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, saldırgan kardeşler, ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekledikleri yaralıya kimseyi yaklaştırmadı.

CANSIZ BEDENİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri de eli bıçaklı kardeşlerin direnmesi nedeniyle yaralının yanına yaklaşamadı. Bir polis memurunun saldırgan kardeşlerden birine silah doğrultarak, teslim olmasını istediği olay yerinde, diğer polisler ise çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Kardeşlerin yaralının başından ayrılmasının ardından gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Suat Yüksekbağ, ambulansla götürüldüğü Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edilen gencin cansız bedeni, otopsi işleminin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesine götürüldü. Yüksekbağ, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

YARALIYA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADILAR

Olaydan sonra gözaltına alınan kardeşlerin cinayeti kan davası nedeniyle işledikleri ortaya çıktı. 2 kardeş ile isimleri açıklanmayan 2 şüphelinin polisteki sorguları sürerken, olay sonrasında yaşananlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, yerde kanlar içinde yatan Yüksekbağ'ın başında ellerinde bıçak ve sopa olan kardeşler görülüyor. 2 kardeş, bıçak ve sopayı sallayarak, çevredekilerin yaralıya yardımını engelliyor. Olay yerinde bulunan polisler de çevredekileri uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir polis memurunun saldırgan kardeşlere tabanca doğrulttuğu görülen görüntüde, bir polis memuru da çevredeki kalabalık için elindeki biber gazını hazır tutuyor. Bu anlarda son bir gayretle yardım istemeye çalışan yaralının yanına kimsenin gitmediği görülüyor. Bir süre sonra saldırgan kardeşler, 'ölmesi için' başında bekledikleri yaralının yanından ayrılıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine Batman Şehirler Arası Otogarda meydana gelen olay ile ilgili açıklama gereği duyulmuştur. 28.08.2019 Çarşamba günü saat 15:15 sıralarında İlimiz Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde kavga olduğu, kavgada kesici alet kullanıldığı ve kavgadan dolayı yaralı bir şahsın olduğu yönünde İlimiz Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine olay yerine saat 15:19 da Emniyet Müdürlüğü ekipleri intikal etmiştir. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde bir yaralı şahıs ve olayı gerçekleştiren şüpheli şahısın olay yerinde olduğunu görmeleri üzerine, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte yakalanmış olup, yaralı şahıs ise ambulans ile en yakın hastaneye sevk ettirilmiştir. Konu ile ilgili olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında olaya müdahaleleri yönünden olay günü idari yönden soruşturma başlatılmış olup, Adli Tahkikat sonucu olayı gerçekleştiren R.K ve suça sürüklenen Çocuk A.K isimli şüpheli şahıslar tutuklanmıştır."

DHA