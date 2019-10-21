Kamuya 60 bin personel alımı yapılacak: 60 bin kamu personeli alımı başvuruları ne zaman?

60 bin kamu personeli alımı başvuruları ne zaman? Kamu personeli alımı başvuru şartları nelerdir? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. 2020'de kamuya 60 bin personel alımı yapılıyor. Önümüzdeki sene kamuya 60 bin personel alımı yapılacağını geçtiğimiz hafta içi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanı Naci Ağbal duyurdu. Alıma başvurmak isteyenler, kamu personeli alım başvuru süreci ile ilgili detaylarını öğrenmek istiyor. 60 bin kamu personeli alımı başvuruları ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimiz içerisinde yer alıyor.





2020'DE KAMUYA 60 BİN PERSONEL ALIMI YAPILIYOR

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanı Naci Ağbal, 2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınacağının öngörüldüğünü belirtti.

60 BİN KAMU PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu personeli alımı başvurularının ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Kamu personeli alımı başvuru tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

60 BİN KAMU PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınması ile ilgili alım ilanı henüz yayınlanmadı. Alım ilanı yayınlandıktan sonra kamu personeli alımı şartları 2020 da açıklanmış olacak. Kamu personeli alımı şartları açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.