Kamuoyunda 'Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne operasyon!
Kamuoyunda 'Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Baskınlarda örgüt lideri Burhanettin Saral’ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Baskınlarda örgüt lideri Burhanettin Saral’ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde çeşitli ilçelerde yeni bir operasyon düzenledi.
Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri Burhanettin Saral’ın da aralarında olduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
(İHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Ekrem İmamoğlu, HDP/PKK ve uzantıları ile ittifakın diyetini ödüyor: Teröre destek veren işi kaptı
- Türk hava sahasında kullanılan ölçü birimlerinin usul ve esasları belirlendi
- İnce'nin CHP'deki çete için 'Onlar kendini biliyor yazın aynı teknede tatil yaptılar' ifadesini kullandığı o teknenin sahibi konuştu
- MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu bir projeyle geldi, başka bir projeyle de gideceği gözüküyor
- Kemal Kılıçdaroğlu partililere konuşma yasağı koydu!