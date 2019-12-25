Kamu kurumlarından ihraç edilen 26 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Son dakika gelen bilgilere göre; Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı. Ankara'da yürütülen iki ayrı FETÖ soruşturmasında ise TÜBİTAK personeli 5’i aktif görevde 19 şüpheli ile daha önce kamu kurumlarından ihraç edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 2013 İdari Yargı Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin FETÖ soruşturmasında ise 3'ü eski hakim 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.