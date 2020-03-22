Koronavirüsle mücadele kapsamında kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirler getirildi
Başkan Erdoğan imzasıyla, Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler konulu genelge Resim Gazetede yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler konulu genelge Resim Gazetede yayımlandı.
Genelgeyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.
Genelgeye göre, daha önce Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanların, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edeceği bildirildi.
Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar, genelge kapsamında belirlenecek esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.
İhtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin Genelge.... pic.twitter.com/XTPnq0WZQl— Metin Kıratlı (@MetinKiratli01) March 22, 2020
AA
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