Kamu Başdenetçisi Malkoç: Terörle mücadele hukuk içerisinde yürütülüyor

Kamu Denetçisi Yahya Akman ve Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Kılınç ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Malkoç, Kaymakam Ramazan Kendüzler'i ziyaret etti.

Malkoç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari Valiliğinin, ilçelerdeki mülki idare amirleri ve güvenlik güçlerinin, halkla dayanışma içinde sorunlara çözüm ürettiğini söyledi.

Sorunların katlanabilir makul duruma getirilerek çözülmesi gerektiğini belirten Malkoç, "Hakkari ve ilçeleri müstesna güzelliklere sahip. İmkanlar ve nimetler kullanılmayınca aleyhe işliyor. Hakkari bunu yaşıyor. Bir ilin üç sınır kapısının olması olağanüstü bir güzellik. Hakkari ve ilçelerindeki yöneticiler bölgedeki mevcut sorunları çözme iradesine sahip ve imkanları var." diye konuştu.

Kamu Başdenetçiliği Kurumu olarak sorunların çözümü için katkıda bulunacaklarını kaydeden Malkoç, devam eden çalışmaları tespit edip, daha iyiye nasıl götürülebileceği konusunu ilgili makamlara intikal ettireceklerini aktardı.

"Hakkari bölgesi için umutla dönüyoruz"

Hakkari ve ilçelerinin daha önce terörle duyulan yerler olduğunu ifade eden Malkoç, şöyle devam etti:

"Bugün itibariyle terörle mücadelede çok iyi noktalara gelindi. Terörle mücadele hukuk içinde yürütülüyor. Sınırlarımız içindeki terörle mücadelenin yanı sıra sızmaların olduğu komşu ülkelerde, o ülkenin yöneticileriyle anlaşarak tedbirlerin alınmış olması da çok önemli. Hakkari, dünyanın çok az yerinde görülebilen bir dağ yapısına, göllere ve bakir turizm alanlarına sahip. Hakkari bölgesi için umutla dönüyoruz. Geriye gayret ve alın teri kalıyor."

Daha sonra ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden, vatandaşlarla çay içen Malkoç ile beraberindekilere, Kaymakam Ramazan Kendüzler, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Büyükçiftlik Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, iş adamı Hacı Teoman Zeydan ve kurum amirleri eşlik etti.

AA