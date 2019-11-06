06 Kasım 2019 Çarşamba 17:08:32 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 17:09:48
Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi
Suriye’nin Kamışlı kentinde inen Rus uçağı, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı kentindeki, Suriye rejimi kontrolünde olan havaalanında, Rus uçağı hareketliliği sürüyor. Önceki gün 50 kişilik asker ve askeri danışmaların bulunduğu uçağın indiği Kamışlı Havaalanı'na bugün de Rus askeri kargo uçağı iniş yaptı. Uçağın iniş ve kalkışları, Nusaybin'den görüntülendi.
(DHA)
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